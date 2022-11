Quali sono le migliori lavatrici e asciugatrici da comprare con il Black Friday: dove conviene acquistare

Comprare delle lavatrici o delle asciugatrici può essere una scelta difficile, a causa dell’ampia scelta disponibile sul mercato durante il Black Friday. Ecco una guida sulle migliori disponibili su eBay.

Le lavatrici e le asciugatrici da scegliere al Black Friday

Il Black Friday è iniziato e con esso sono partite tante promozioni interessanti. Grazie a questo evento è possibile comprare a prezzi vantaggiosi prodotti elettronici e non solo, sia nei negozi fisici che online. Il Black Friday vero e proprio sarà venerdì 25 novembre, tuttavia le promozioni sono già iniziate in molti negozi già dal 18, ossia da venerdì scorso. Tra le piattaforme che hanno già reso disponibili gli sconti del Black Friday c’è eBay: il colosso dell’e-commerce americano ha aperto la sua campagna, chiamata Cyber edays, lo scorso 18 novembre, mettendo in promozione oltre un milione di prodotti con sconti fino al 70%.ù

Le offerte dureranno fino al 4 dicembre, ma attenzione: meglio non aspettare, o il prodotto che cercate potrebbe terminare. Gli articoli in sconto selezionati da eBay in occasione dei Cyber edays sono davvero tanti e diversi tra loro: si parte – naturalmente – dagli articoli tecnologici (computer, smartphone, elettrodomestici, videogiochi), per passare poi a prodotti di altro genere come capi d’abbigliamento, accessori e molti altri ancora.

Se siete interessati a fare degli acquisti in occasione del Black Friday di eBay, la cosa migliore da fare è tenere d’occhio la piattaforma, poiché molti articoli finiscono velocemente e non sempre tornano disponibili. Per conoscerli, è sufficiente premere sul bottone qui sotto, che vi rimanderà direttamente alla home page con tutti gli sconti. Tra i prodotti in assoluto più cercati e acquistati ci sono le lavatrici e le asciugatrici. Ciò avviene poiché molte famiglie sono alla ricerca di elettrodomestici con consumi più bassi rispetto a quelli che hanno in casa, approfittano perciò del Black Friday così da risparmiare non soltanto sui consumi futuri, ma anche al momento dell’acquisto.

Come scegliere gli elttrodomestici?

Ma cosa bisogna guardare per essere certi di risparmiare? Comprare degli elettrodomestici nuovi durante il Black Friday è un’ottima idea, perché consente di risparmiare non soltanto sui consumi futuri, ma anche sui prodotti stessi. Ma quali sono le informazioni da tenere di conto in fase d’acquisto?

Sicuramente, quelle fondamentali sono il prezzo di partenza prima dell’inizio della promozione, così da essere certi di sapere quanto si risparmia, e la classe energetica dell’articolo che si compra, così da sapere quanto consuma e di conseguenza quanto farà risparmiare sulla bolletta dell’elettricità in futuro. Scovare il giusto elettrodomestico non è semplice, tuttavia cercando bene tra le offerte (visibili premendo sul bottone qui sotto) troverete sicuramente quello che cercate, che sia una lavatrice, un’asciugatrice o altro.