Black Friday 2022 da Expert: sfoglia il volantino con tutte le offerte

È partita ufficialmente la settimana del Black Friday. Uno dei periodi più attesi per tutti i consumatori è finalmente arrivato. In particolare saranno i negozi di tecnologia a presentare diverse offerte e sconti anche fino al 50% su centinaia di prodotti di ultima generazione.

Il Black Friday da Expert

Tra questi troviamo certamente Expert che già da qualche settimana ha lanciato numerose promozioni in vista della venerdì nero. In particolare, per chi volesse conoscere tutte le offerte della grande catena dei negozi di tecnologia Expert, basterà cliccare sul link al termine dell’articolo. A quel punto si sarà reindirizzati sul sito dove basterà inserire soltanto il proprio comune di residenza e la provincia, così da visualizzare le offerte più vicine a voi. In particolare in promozione possiamo trovare il Samsung Galaxy s22 nella versione da 128 GB a 649 euro, con uno sconto di ben 230€ rispetto al prezzo di base.

In promozione anche il televisore Samsung Crystal da ben 50 pollici a 449, con uno sconto di €200 sul prezzo di base. Per chi invece è alla ricerca di una nuova lavatrice ecco in promozione quella messa a punto da Electrolux con capacità di carico da ben 10 kg al costo di 449 euro, con uno sconto di €300 sul prezzo di base. Questi sono solo alcuni dei tanti prodotti disponibili in promozione grazie alla settimana del Black Friday da Expert.

Altre offerte che troviamo, in tema di televisori abbiamo il “Samsung Series 8 UE50BU8070 127 Cm (50″) 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero” a 449,00 euro e con il 31% di sconto. Sempre per le tv, il “TCL Serie C631 QLED 65″ 65C631 Audio Onkyo Google TV 2022” a 499,00 euro e con il 38% di sconto. Sempre per la televisione, i supporti da muro della “Meliconi SlimStyle Plus 600 SR 2,08 M (82″) Nero” a 49,90 euro con lo sconto del 17%. Inoltre, la tv “LG UHD 4K 55” Serie UQ70 55UQ70006LB Smart TV NOVITÀ 2022″ a 449,00 euro con il 10% di sconto.