Chi è la fidanzata di Cristian Totti: età, foto e Instagram di Melissa Monti

Cristian Totti, figlio dell’ex Pupone e della Basi, ha presentato via social la sua fidanzata Melissa Monti. Nonostante il ragazzo non sia molto avvezzo all’uso dei social, su Instagram compare in teneri ed affettuosi scatti con la sua fidanzata Melissa. Ma cosa sappiamo della giovane e bellissima ragazza? Ecco qualche informazione su di lei.

La storia d’amore tra Cristian Totti e Melissa Monti

Cristian è il più grande dei tre figli di Francesco Totti e Ilary Blasi ed ha 17 anni. Come anticipato, il ragazzo non è molto avvezzo all’uso dei social, basti pensare che sul suo profilo Instagram c’è solamente una foto; nonostante questo, Cristian ama condividere qualche affettuoso scatto con la propria fidanzata Melissa Monti. Nelle sue storie in evidenza, infatti, i due compaiono insieme in diverse circostanze con tanto di romantiche dediche.

La frequentazione

Melissa e Cristian si frequentano da qualche mese ma solamente il mese scorso sono apparsi insieme sia sui social sia in pubblico. La ragazza ha infatti accompagnato Cristian alle partite giovanili della Roma. Ma cosa sappiamo della giovane e bellissima Melissa Monti? La ragazza è un’attrice e ha calcato il piccolo schermo in film quali Solo per Amore, Mi chiamo Maya e La grande Bellezza. I due stanno vivendo una bella storia d’amore senza sbandierarla pubblicamente sotto la luce dei riflettori.