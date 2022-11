Separazione Totti-Blasi: a rischio sfratto la squadra dell’ex Pupone

Dopo le borse, le scarpe e i Rolex adesso è la volta della squadra di calcio. Le questioni legali tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembrano non dover finire mai. La scuola calcio di Francesco Totti adesso è a rischio sfratto, perché anch’essa è tra i beni della coppia sulla cui divisione si deciderà in Tribunale. Ma il rischio che Totti e i suoi allievi vengano messi alla porta è grande visto che la maggior parte del centro sportivo di via di Castel Fusano è quasi interamente di Ilary.

La scuola calcio: un progetto di famiglia

La realtà sportiva d’altro canto era nata come un progetto di famiglia, che ha, tra le altre cose, il papà della Blasy come presidente della società, il cognato della conduttrice titolare di una quota e un’altra quota intestata al cugino di Totti. Il pericolo che venga dato il benservito alla scuola calcio, gestita dal fratello dell’ex capitano giallorosso, Riccardo, è reale. Resta ora da vedere quali saranno gli sviluppi processuali Totti-Blasi che al momento hanno già celebrato due udienze davanti al giudice civile del Tribunale di Roma per le questioni legate alla loro separazione.