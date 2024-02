Chi produce la carne in vendita ai discount più noti? Da MD a Eurospin

Ogni discount ha la sua filiera di fornitori ma spesso i prodotti che troviamo nei negozi potrebbero essere stati confezionati negli stessi stabilimenti di quelli considerati ‘grandi’ marchi. Per la carne tuttavia il discorso è differente: ricostruire il percorso dai pascoli al banco è allora particolarmente importante per i consumatori.

Mangiare sano passa anche dalla scelta tra gli scaffali e nel banco frigo dell’alimento che ci interessa. Oggi infatti, per ciascun prodotto, esistono una miriade di alternative differenti e districarsi nella giungla delle iper offerte dei supermercati è tutt’altro che facile. La discriminante maggiore, allora, diventa quasi sempre il prezzo ma non sempre quello più basso, eccezion fatta per determinate promozioni, è sinonimo di qualità, anzi. La recente crisi però, purtroppo, sta rendendo obbligatorie le scelte delle famiglie costrette, per portare il cibo sulla tavola, a sacrificare l’analisi degli ingredienti. Ma che dire della carne?

Scelta della carne: da dove arriva quella dei supermercati più noti?

In questa guida cercheremo dunque di darvi una panoramica sui principali fornitori di uno degli alimenti più importanti della cucina italiana, sebbene non se ne debba abusare chiaramente. Tutto il marketing e le pubblicità puntano infatti a mostrare al consumatore il percorso di qualità della filiera della carne, dagli allevatori al cliente. Tante però, inevitabilmente, le differenze tra supermercato e supermercato. Conoscere allora da dove provengono le carni che troviamo nel banco frigo o comunque in quello delle macellerie interne ai punti vendita.

Nella nostra guida, che ha carattere puramente indicativo, abbiamo preso in rassegna alcune delle più note catene di negozi. Il consiglio è però sempre quello di leggere bene le etichette al fine di conoscere il luogo di provenienza del prodotto, gli stabilimenti impiegati e dove si trovano, quello di macellazione e gli ingredienti che lo compongono. Soltanto così sarà possibile fare una scelta consapevole al 100%. Qui invece la nostra classifica con le catene più convenienti 2023.

Eurospin

Partiamo da una delle catene sicuramente tra le più diffuse in Italia, il marchio Eurospin. Com’è noto la catena non possiede i cosiddetti “grandi” marchi, ovvero quelli più famosi, ma si affida a tutta una serie di brand per ciascuna categoria di prodotto. Ad esempio per quanto riguarda i wurstel di pollo, tacchino e suino, troviamo il marchio Tobias che ha vari stabilimenti nel nostro Paese. Quindi la bottega del gusto (salumi freschi e stagionati), Fresche Fette (affettati), mentre per i tagli di bovino, fettine di maiale e salsicce senza pelle c’è il marchio Il Braciere che riporta l’indicazione “carne italiana“. Completa il quadro La collina delle bontà per specialità di pollo e tacchino.

I fornitori

Tra i fornitori dell‘Eurospin ci sono tutta una serie di aziende italiane molto note. Come la Fiorucci, che ha degli stabilimenti anche in provincia di Roma, oppure i Grandi Salumifici Italiani di casa Modena. Ritroviamo anche l’azienda Montana in alcuni prodotti, come ad esempio nella carne in gelatina a marchio “Il Buon Pascolo“.

Carrefour

Passiamo ai supermercati Carrefour, anche se non rientranti nella categoria propriamente detta dei discount. Acquistabili anche online ci sono ad esempio i prodotti AIA, MADEO e Fiorani, ma anche Martini. C’è poi tutto il comparto della carne a marchio Carrefour: la filiera Qualità, i selezionati, i freschi fino a Il Mercato. Per quanto riguarda i fornitori la catena ha siglato ad esempio un accordo con 5 capifila del settore dell’allevamento italiano, di cui la Inalca rappresenta la principale realtà.

MD

Spostandoci sul marchio MD, dove è possibile anche in questo caso acquistare i grandi marchi, la proposta dei brand dedicati si compone ad esempio dell’insegna “Lettere dall’Italia”. In materia di carne troviamo la Bresaola della Valtellina IGP, la coppa Piacentina DOP, la mortadella di Bologna IGP, e così via, ovvero tutta una serie di eccellenze regionali. C’è poi il logo “Vivo Meglio” che ricomprende anche in questo caso affettati. Tra i fornitori anche in questo caso alcuni famosi stabilimenti: si va dal Salumificio Fratelli Riva di Lecco, all’Avi.Coop di Cesena-Forlì, passando per Raspini.

Conad

Il nostro viaggio prosegue con Conad. Nel comparto carne troviamo alcuni marchi come Il Buono del Paese, che comprende alcuni prodotti regionali tipici, come lo speck o i prosciutti, nonché “Sapori e idee”, che tra i prodotti di punta presenta ad esempio anche i tagli di scottona.