Chiara Nasti: chi è, età, lavoro, altezza, fidanzati, Zaniolo, Instagram, incinta, sorella

Chiara Nasti è una nota influencer su Instagram che conta più di 1milione di follower. Amata dal pubblico per la sua bellezza, “schiettezza napoletana” e look da “Barbie”, la giovane è più volte al centro di tantissimi rumors. Vediamo di conoscerla meglio.

Chiara Nasti: chi è, età, che lavoro fa, tutto sull’influencer

Chiara Nasti è nata a Napoli il 22 gennaio del 1998, è alta 1.63 e pesa circa 45 kg. Molto conosciuta nel mondo dei social, Chiara è un’apprezzata e seguitissima influencer. Da sempre appassionata di moda, in poco tempo si è fatta conoscere e ora su Instagram vanta oltre 1 milione di followers. Nel 2016 ha pubblicato il libro “Diario di una fashion blogger” e nel 2018 Chiara ha partecipato all’Isola dei Famosi.

Leggi anche: Chiara Nasti è incinta? Il web impazzisce: “Togli la borsa lo sappiamo”

Chiara Nasti: vita privata

Chiara Nasti ha avuto una storia d’amore con Emis Killa e con il calciatore Emanuele Borriello. Poi, nel 2017 si è legata sentimentalmente a Ugo Abbamonte, suo migliore amico da sempre. Tra i due sembrava che l’amore non sarebbe mai finito, eppure la storia con l’imprenditore napoletano, dopo anni, è giunta al termine. Dopo la dolorosa rottura, l’influencer si è fidanzata con il calciatore Zaniolo. Anche questa storia sembrava potesse avere un lieto fine, ma le cose non sono andate per il verso giusto. I due si sono lasciati dopo poco e Chiara avrebbe chiuso i rapporti anche con la famiglia di lui.

Leggi anche: E’ nato il figlio di Zaniolo e Sara Scaperrotta: il calciatore presente in ospedale

Il fidanzato attuale

Mattia Zaccagni è nato a Cesena il 16 giugno del 1995 ed è un calciatore italiano, centrocampista o attaccante della Lazio, ora in prestito dal Verona. Ha iniziato a muovere i primi passi nel settore giovanile del Bellaria Igea Marina, poi ha debuttato in prima squadra tra i professionisti. Nel 2013 è passato in prestito al Verona, ma dal 2021 è stato ceduto alla Lazio, dove percepirà uno stipendio di 1,95 milioni di euro a stagione. L’esordio con la maglia biancoceleste è arrivata nella terza giornata di campionato, quando è subentrato al posto di Felipe Anderson nella gara persa 2-0 contro il Milan. Ma non solo. Nel 2020 è stato convocato per la prima volta in nazionale maggiore italiana dal commissario Roberto Mancini. Una carriera brillante, una vita felice al fianco di Chiara Nasti…forse manca solo la ciliegina sulla torta. Un bel bebè per una famiglia allargata!

Leggi anche: Chiara Nasti incinta? Ultime news sulla fidanzata di Mattia Zaccagni

Chiara Nasti: Instagram

Chiara Nasti è molto seguita su Instagram. Con il suo account @nastilove vanta 1,9 milioni di seguaci.