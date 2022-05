Chiara Nasti è incinta? Arriva la conferma del fidanzato Mattia

“Ragazzi Chiara Nasti è incinta”, tutto il web non fa che ripeterlo. Sono tutti impazziti per l’ultima foto pubblicata dall’influencer in cui sembrerebbe che stia nascondendo qualcosa, “togli la borsa, si vede”. Con l’accessorio appoggiato proprio sulla pancia, il viso leggermente più gonfio del solito, i fan non aspettano altro che la conferma della modella e del fidanzato, il calciatore Mattia Zaccagni. E infatti il calciatore avrebbe mandato un segnale più che chiaro durante l’ultima partita della Lazio.

Chiara Nasti aspetta un bambino?

Dalle ultime indiscrezioni su Instagram sembrerebbe che la coppia, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, stiano aspettando un bambino. A scatenare il tutto una foto postata da lei nel suo profilo social dove, con un vestitino verde, è seduta ad un tavolo mentre si copre la pancia.

La conferma del fidanzato Mattia Zaccagni

Dopo il “boom” mediatico scatenato dalla foto, sarebbe arrivata un ulteriore conferma da parte del fidanzato. Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, non ha confermato o smentito niente, bensì ha fatto un gesto che potrebbe valere più di mille parole.

Durante la penultima partita della Lazio, il ragazzo, dopo aver fatto un gol, ha messo la palla da calcio sotto la pancia per mimare una gravidanza. Tutti sono impazziti e chiunque, ovviamente, ha associato il gesto alle ultime indiscrezioni per Chiara.