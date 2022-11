Chiara Nasti, è nato il figlio Thiago. Zaccagni: ‘Benvenuto amore di papà’

Lo aspettava da giorni, il pancione era sempre più grande e sui social, dove è seguitissima da migliaia e migliaia di followers, aveva iniziato una sorta di conto alla rovescia. E ora finalmente Thiago, il figlio di Chiara Nasti e del calciatore Mattia Zaccagni, è nato. E i due, così giovani e già molto famosi, sono diventati genitori del loro primo bambino. Tra non poche polemiche e discussioni, alle quali la Nasti, nota influencer napoletana sembra ormai essere abituata.

Il figlio di Chiara Nasti e Zaccagni è nato

Vanta due milioni di followers su Instagram Chiara Nasti, 24enne napoletana che tanto ha fatto discutere durante la gravidanza. Un po’ per le dichiarazioni sui kg presi, un po’ per quello Stadio Olimpico affittato in occasione di un party privato per svelare il sesso del bambino. Ora, però, Thiago è nato e la felicità è entrata in casa.

Non poteva non pubblicare sui social la lieta notizia Chiara Nasti. Pochi minuti fa, infatti, ha pubblicato le prime foto del bambino, in braccio al compagno e calciatore della Lazio Zaccagni. “Benvenuto amore di mamma e papà. Ti amiamo da morire” – ha scritto l’influencer. E di commenti con gli auguri per i neo genitori se ne contano a bizzeffe.