Chiara Nasti, arriva la bufera dopo la risposta classista al follower

Chiara Nasti ha una certa dimestichezza con le bufere mediatiche, e questa che l’ha coinvolta nelle ultime ore è solamente l’ennesima, sebbene non tra le più leggere potremmo dire. Questa volta, a quanto pare, la famosa influencer l’ha sparata davvero grossa indignando così tutto il popolo dei social che l’ha definita “il nuovo passo verso l’abisso” – come si legge in uno dei tanti twitter sul caso. Pare che le sue affermazioni abbiamo avuto un tocco di classismo, oltre ad essere un po’ fuori luogo stando ai commenti e alle risposte degli utenti sul web.

Le polemiche sul classismo di Chiara Nasti

Chiara Nasti, futura mamma del suo primo figlio che avrà insieme al suo compagno, il calciatore Mattia Zaccagni, ha voluto prendere parte ad una polemica che già incalzava da qualche tempo sui social, e lo ha fatto rispondendo a una follower che commentava la maleducazione di un bambino, il quale era comparso tra le sue storie. “Ma quel bimbo maleducato nelle storie chi è? Come può far sorridere un bimbo di sei anni che dice vaff***?” – ed è proprio qui che arriva la polemica dell’influencer che ha replicato rovinosamente: ”Ma maleducato perché? Io farei attenzione a parlare di chi non conosci perché se forse non lo sai quel bimbo sta molto bene economicamente, oltre ad essere molto ma molto sveglio. Magari un giorno sarà il tuo datore di lavoro e dovrai solo ringraziarlo. Ma imparate a campare su”.

I commenti degli utenti sul web

Al mio segnale scatenate l’inferno (mediatico), e il segnale, appunto, è arrivato: “Quindi il giorno che non stesse bene economicamente lo possiamo prendere a ciabattate?” – ha chiesto in modo abbastanza sarcastico un altro utente che osservava la vicenda e il botta e risposta tra le due, evidenziando così un certo livello di classismo nelle affermazioni di Chiara Nasti. Altri ancora, hanno rincarato la dose: “Questa fa paura. Riconduce tutto ai soldi e alla visibilità. Un vuoto a rendere umano”. Non mancano, inoltre, anche coloro che optano per il beneficio del dubbio ipotizzando che le sue affermazioni siano state delle provocazioni. Ma la maggior parte degli utenti si è detta certo indignata di quel che è accaduto.