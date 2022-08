‘Cinema’ a casa: in arrivo TV OLED da 97 pollici

Non passa certo inosservato il nuovo arrivato in casa LG e non solo in termini di specifiche tecniche che comunque sono estremamente elevate. Ad affascinare e sorprendere sono anche le sue dimensioni non esattamente tascabili. Ci stiamo riferendo al TV OLED dalla bellezza di 97 pollici per quasi due metri di base.

Annunciato da LG in occasione del CES 2022, l’ingresso del possente televisore dovrebbe ormai avere le ‘ore contate’. Infatti LG Display ha mostrato al pubblico il nuovo pannello che sarà alla base della televisione all’interno del proprio stand alla manifestazione coreana di settore K-Display 2022.

LG Display: le caratteristiche del nuovo TV OLED

Analogamente agli altri pannelli OLED anche il taglio da 97 pollici è basato sulla nuova serie OLED EX che ha dalla sua pannelli maggiormente brillanti ed efficienti, caratteristiche ottenute grazie all’arricchimento con deuterio degli strati emissivi.

Ma non finisce qui. La versione mostrata al K-Display integra anche la tecnologia Film CSO (Cinematic Sound OLED) la quale consente di trasformare lo schermo in un vero e proprio sistema audio grazie alla presenza d traduttore che fanno vibrare il pannello.

Ancora, nel caso del taglio da 97 pollici, LG Display rende noto che questa tecnologia è in grado di riprodurre 5.1 canali. Va detto che ad oggi, eccetto la Sony, nessuno era finora riuscito a sfruttato una tale opportunità.

Le soluzioni commerciali

Ma il televisore non è adatto solamente ad esigenza di natura familiare. Infatti, se si è interessati a soluzioni maggiormente commerciali sempre presso il proprio stand LG Display ha mostrato delle nuove applicazioni della propria tecnologia OLED trasparenti e destinate proprio a questi usi. Non resta altro che provarle!

Immagine di Repertorio