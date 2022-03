Come vedere i canali tv Rai e Mediaset senza comprare un nuovo decoder o smart tv

Come vedere i canali tv Rai e Mediaset senza comprare un nuovo decoder. Da alcuni giorni, in virtù dell’entrata ion vigore del nuovo standard per la trasmissione del segnale del Digitale Terrestre molti canali non sono più visibili. L’alternativa è quella di comprare un nuovo decoder oppure una nuova televisione. Ma potrebbero esserci comunque altre soluzioni.

Come vedere i canali tv senza comprare un nuovo decoder

La terza strada è quella di affidarsi ai servizi in streaming. Le alternative in questo campo non mancano. Una delle soluzioni è quella di sfruttare dispositivi che, collegati dietro alla Tv generalmente con un cavo HDMI (come il Chromecast di Google), consentono di trasmettere attraverso la rete Wi fi il proprio smartphone o tablet. In questo caso sarà sufficiente scaricare le app gratuite delle varie emittenti, come Rai (Rai Play) e Mediaset (Mediaset Infinity), per poter trasmettere i canali sulla propria Tv.

Ancora. Amazon mette a disposizione una chiavetta (Amazon Fire Stick), controllabile anche mediante telecomando, che consente di vedere i canali tv sempre mediante collegamento HDMI. Infine ci sono i Tv box, ma in questo caso la soluzione è molto simile all’acquisto del decoder. Ovviamente, prima di scartare a priori la scelta di quest’ultimo, vi è l’aspetto economico da considerare dato che molti decoder sono davvero economici (e acquistabili tramite bonus).

Quando spariranno tutti i canali Tv

La deadline ufficiale per l’entrata in vigore definitiva del nuovo standard del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main 10 è fissata per il 1 gennaio 2023. Oltre quella data tutti i dispositivi acquistati generalmente prima del 2017 non saranno più in grado di ricevere i canali tv. Ma già da quest’anno, con un accelerata negli ultimi giorni, molti canali non sono già più visibili eccezion fatta per coloro che ancora riescono a ricevere il segnale HD. Tuttavia è solo questione di tempo come visto.