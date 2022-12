Come addobbare l’albero di Natale: luci e tendenze per il 2022

Il Natale è ormai vicino ed è tempo di addobbare la casa in vista delle Feste e l’albero è sempre il grande protagonista delle decorazioni natalizie. Seppur la tradizione suggerisca che l’albero vada addobbato e accesso l’8 dicembre, il giorno dell’Immacolata, c’è qualcuno che ama sempre anticiparsi nelle decorazioni natalizie, spesso per motivi organizzativi oppure per godere più al lungo della magia del Natale in casa. Sono infatti molti i vip, a partire da Chiara Ferragni fino alle Kardashian, che hanno completato in anticipo gli addobbi per il Natale 2022, fornendo spesso ispirazione a chi sta vedendo come decorare il proprio albero di Natale.

Le tendenze per l’Albero di Natale 2022

Le tendenze per quest’anno variano dai colori più tradizionali, come l’oro e il rosso, fino a quelli di moda come il Very Peri, colore pantone del 2022, e i colori più tenui come il beige o il rosa. Spesso le decorazioni dell’albero di natale sono anche vincolati al tipo di abete che si è scelto, da quello vero o artificiale, a quello basso e folto oppure alto e più slim. Scopriamo quali sono le tendenze per il Natale 2022. Un grande classico del Natale è sicuramente il rosso e il dorato per l’albero.

Addobbare il proprio abete natalizio in modo tradizionale è sicuramente un ever green con cui non si sbaglia mai. Il consiglio è in realtà quello di coordinare l’albero di Natale, e quindi anche i suoi addobbi, con lo stile d’arredo della casa ma le decorazioni classiche per le festività si abbinano perfettamente ad ogni arredamento. Gli addobbi rossi combinati con l’albero verde e dettagli dorati richiamano infatti la tipica fiaba natalizia. Il rosso è una tinta calda, accogliente e l’aggiunta di ornamenti dorati può far risaltare ancora di più i colori classici del Natale.

I vari Alberi

Non solo il rosso, il verde e il dorato, la tavolozza natalizia può variare sempre e ogni anno si aggiungono nuovi colori di tendenza. Il 2022 ha visto il trionfo del Very Peri, colore dell’anno secondo Pantone, e così, come nella moda e nel design, anche le decorazioni natalizie si sono ispirate a questa tinta compresa tra il blu ed il viola. Inoltre, non tutti sanno che il blu in realtà fa parte della tavolozza dei colori natalizi sin dall’epoca vittoriana, in cui per gli addobbi di Natale si usava la raffinata porcellana blu e bianca, ed è sempre stato sinonimo di classe ed eleganza nell’interior design. L’albero di Natale 2022 si può far ispirare dunque al colore Pantone very Peri e mischiare diverse tonalità di blu e viola per creare la decorazione perfetta.

Se per il Natale 2022 si ha voglia di qualcosa di diverso in casa, di addobbi più delicati e luminosi si può optare per i colori pastello, come il rosa, l’azzurro o il lilla, che sono molto di tendenza per le decorazioni natalizie quest’anno. Si può addirittura scegliere di usare i colori pastello tutti insieme per creare un abbinamento perfetto. Si può mescolare e abbinare le varie tonalità pastello o mantenere una sola tinta dominante, magari aggiungendo dei riflessi d’argento o d’oro per dare più luce all’albero. Inoltre le tonalità pastello funzionano bene insieme ma anche abbinate a colori più forti come il viola. La bellezza di un albero rosa, e in generale nei colori pastello, è che non ha bisogno di molte decorazioni per brillare ma bastano poche palline per avere un grande effetto festoso.