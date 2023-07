Come avere asciugamani dal profumo piacevole e delicato proprio come negli hotel

Svelato il sistema per avere asciugamani sempre profumati e perfettamente puliti.

Tutti vogliono avere degli asciugamani sempre puliti, profumati e igienizzati. Per ottenere asciugamani puliti e profumati, bisogna attuare precisi step. Gli asciugamani, vanno lavati in lavatrice a una certa temperatura, in base al loro colore e tipo di tessuto. Tutti gli asciugamani che si usano ogni giorno per detersione giornaliera, vanno lavati evitando di commettere degli errori. Sarebbe opportuno prima di ogni lavaggio, leggere le indicazioni riportate sulle etichette degli asciugami.

Rimedi per avere asciugamani profumati

Per poter sfoggiare sempre asciugamani profumati e perfetti, è molto importante lavarli nel modo giusto e con i prodotti giusti. Un perfetto lavaggio dei panni, è importante per eliminare ogni residuo di sporco e di batteri. Per avere sempre asciugamani dal profumo gradevole, è fondamentale pure fare una regolare pulizia della lavatrice e non caricarla eccessivamente.

In genere i set della biancheria da bagno, vanno lavati una o due volte a settimana, in base alle proprie abitudini ed esigenze. Per non rovinare la qualità degli asciugamani, di cotone o tessuto sintetico, è indispensabile un lavaggio accurato e una perfetta stesura.

Se gli asciugamani emanano cattivo odore, per via della presenza di batteri, si può ricorrere ad alcuni rimedi naturali molto efficaci. Un primo rimedio è quello di usare dell’acido citrico, bicarbonato o dell’aceto bianco, prima di ogni lavaggio in lavatrice. In tal caso, occorre mettere in ammollo per alcuni minuti i capi con un cucchiaio di aceto o bicarbonato, che hanno ottime proprietà anti batteriche.

Un altro valido rimedio per ottenere asciugamani profumati, consiste nell’uso di olii essenziali alla lavanda, al limone o al tea tree. Le diverse essenze degli olii essenziali, uniscono all’ottima profumazione la valida azione anti micotica.

Come lavare gli asciugamani

La prima cosa da fare, è quella di lavare i vari asciugamani in modo separato. In tal senso, occorre dividere sempre i panni colorati da quelli bianchi. I vari panni, asciugamani compresi, necessitano di lavaggi specifici in base al loro colore e qualità.

Per evitare di ritrovarsi con degli asciugamani rigidi e puzzolenti, occorre usare il detersivo giusto, nella quantità giusta e lavarli alla temperatura corretta. In merito alla temperatura di lavaggio, va detto che quelli scuri in genere vanno lavati in lavatrice a circa quaranta gradi, mentre quelli bianchi a sessanta gradi.

Gli asciugamani in microfibra, vanno lavati in lavatrice a trenta gradi, perché hanno al loro interno delle fibre sintetiche. Infine, per mantenere gli asciugamani sempre profumati, pure dentro i cassetti o l’armadio, si possono usare dei sacchetti profumati.

Consigli per lavare gli asciugamani

Un primo consiglio per lavare gli asciugamani è quello di usare il detersivo giusto. In genere miscelare un disinfettante con del sapone di Marsiglia, rappresenta la scelta ideale per pulire al meglio ogni panno. Il sapone di Marsiglia, è utilissimo per le sue proprietà antisettiche. Esso si può usare sia per lavare a mano che in lavatrice, in tal caso basta inserire nella vaschetta alcune scaglie di sapone.

In tal caso, basta inserire nell’apposita vaschetta, il disinfettante e il detersivo liquido, per ottenere un ottimo bucato. Al posto dell’ammorbidente classico, si può usare dell’aceto, che rende morbidi in modo naturale gli asciugamani. Il succo di limone, si può usare miscelato con dell’acqua, per avviare un lavaggio degli asciugamani. Il limone, è noto per il suo gradevole profumo agrumato e per le sue caratteristiche anti batteriche.

L’ aceto bianco, oltre a rendere i capi morbidi, è perfetto pure per eliminare i cattivi odori. Nei casi di macchie ostinate, si può usare al posto dell’aceto il bicarbonato di sodio. Il bicarbonato, in aggiunta al detersivo, ha il potere di sbiancare i capi bianchi e ingialliti. Infine, per avere asciugamani morbidi, meglio evitare di usare l’asciugatrice, in favore di un’asciugatura all’aria aperta.