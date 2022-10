come cambiare colore ai messaggi di whatsapp

WhatsApp è senz’altro l’applicazione di messaggistica istantanea maggiormente utilizzata e conosciuta. Erede del primissimo MSN, l’applicazione adesso è installata di default su qualsiasi telefono cellulare e soprattutto in Europa dove ha un’ampia udienza di pubblico. Nonostante la conoscano praticamente tutti, ci sono alcune ‘particolarità’ che restano conosciute ancora a pochi. Una di queste è ad esempio la possibilità di poter cambiare colore ai messaggi delle chat dando un tocco molto personale all’app.

Come cambiare colore alla chat di WhatsApp?

Ma come si fa a cambiare il colore ai messaggi della chat WhatsApp? Una delle funzionalità grazie alla quale è possibile conferire all’applicazione il proprio, personale stile è proprio quella che permette il cambio di colore sia per i messaggi sia per lo stile di scrittura. Per dare all’app quel tocco personale in più è necessario affidarsi a terze applicazioni con essa compatibili.

Stylish Text

Una di queste applicazioni è Stylish Text e il suo utilizzo è molto semplice. Una volta scaricato nel proprio store abituale ed installato, l’applicazione agirà autonomamente sull’App senza dare adito ad alcun tipo di incompatibilità. Questo permetterà di inviare messaggi personalizzati in modo davvero semplice e veloce. Nella fattispecie, sarà sufficiente cliccare due volte sulla frase o la parola che si vuole modificare e si aprirà il classico menù a tendina dove sarà presente anche l’opzione Stylish Text.