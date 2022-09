Whatsapp, arriva la modalità ‘Non Disturbare’ per le chiamate

Arriva più privacy su Whatsapp con la nuova modalità “Non disturbare”. Con il nuovo aggiornamento potremo non essere “sempre disponibili”.

Whatsapp: nuove funzionalità in arrivo

Gli sviluppatori dell’app di messagistica più usata al mondo hanno ideato una nuova funzionalità che farà felici molti utenti e potrebbe arrivare a breve. L’anteprima arriva direttamente dalla versione beta 2.22.21.7 che è stata rilasciata pochissimo tempo fa nei device Android.

Modalità ‘Non Disturbare’ su WhatsApp

La “modalità non disturbare” è già presente nei dispositivi iOS, ma presto arriverà anche su Android. Si tratta di un’opzione che permetterà agli utenti di avere più privacy.

Non disturbare: come funziona

Con il nuovo aggiornamento si potrà “prendere una pausa” e mettere l’app in modalità “non disturbare” così da non dover sempre rispondere alle chiamate. Ci sono già le modalità silenziose per i gruppi ad esempio ma questa nuova modalità riguarda le chiamate.

In modalità Non Disturbare infatti, in caso di chiamata, riceveremo una notifica del tentativo effettuato dal contatto. Mentre il contatto non potrà sapere se sei in modalità non disturbare o meno. Questa funzionalità consentirà di non dover mettere il silenzioso o addirittura spegnere il telefono per evitare chiamate.