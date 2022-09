WhatsApp, come sapere se sei stato bloccato da qualcuno: ecco il trucchetto

WhatsApp è un sistema di messaggistica tra i più diffusi. Forse è il più diffuso in assoluto. Con il tempo anche è diventata un’applicazione sempre più completa. Le funzioni sono state evolute. Con WhatsApp ora è possibile chiamare o videochiamare utilizzando la connessione internet del cellulare. È veloce pratico e funzionale.

Quali sono i lati negativi di WhatsApp

Esistono però anche alcuni lati negativi. E l’abuso di WhatsApp può anche disturbare. Anche in questo caso il sistema di messaggistica istantanea ha escogitato misure per evitare di essere infastiditi.

Si può, infatti, bloccare una persona con la quale non vogliamo più avere a che fare. Così non abbiamo più la possibilità di ricevere messaggi, foto, video, né la persona bloccata potrà a sua volta chiamare o inviare foto o video.

Come si blocca una persona su WhatsApp

Sarà sufficiente aprire la chat della persona che vogliamo bloccare, cliccare in alto a destra sui 3 puntini e andare su blocca ed ecco che da quel momento in poi non ci saranno più fastidi.

Come si fa a sapere se siamo stati bloccati

Siccome potrebbe capitare a chiunque anche a noi. Come capirlo? Basta notare alcuni piccoli accorgimenti. Intanto non si può vedere più l’immagine di profilo, inoltre non si potrà vedere l’ultimo accesso e lo stato personale. Ma in questi due ultimi casi potrebbe dipendere anche da particolari impostazioni della privacy. Allora l’unico modo sicuro per verificare se siete stati bloccati è inviare un messaggio, se resterà sempre con una sola spunta allora avrete la conferma che siete stati bloccati.