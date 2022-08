WhatsApp: come recuperare i messaggi eliminati, ora si può

Una nuova funzione è in arrivo su Whatsapp che permetterà agli utenti di recuperare i messaggi eliminati per errore. Si tratta di un’ulteriore modifica per migliorare l’esperienza delle persone e adattarla a particolari esigenze magari sottovalutate in un primo momento in fase di sviluppo. Sì perché se l’introduzione della funzionalità di “eliminazione” dei messaggi è stata molto apprezzata dagli utenti, la possibilità di rendere reversibile tale processo lo sarà, siamo sicuri, altrettanto.

Leggi anche: WhatsApp, allarme truffe: come evitare di farsi rubare il profilo

Come recuperare i messaggi eliminati su WhatsApp

Stando a quanto emerso dal portale WABetaInfo la nuova funzionalità sarà disponibile inizialmente su iOS e saranno implementate con la versione beta numero 22.18.0.70. Dopodiché, immaginiamo, saranno rese disponibili verosimilmente anche su Android.

Da quanto si apprende, dal punto di vista pratico, accanto alla dicitura con la quale ormai abbiamo preso confidenza “Questo messaggio è stato cancellato” potrebbe apparire accanto un pulsante per annullare l’operazione (un po’ per come accade con le mail per intenderci quando si spostano nel cestino).

Leggi anche: ‘Sei più bella se ti spogli’, si finge 14enne e adesca 26 bambine su WhatsApp

Nelle chat di gruppo

La medesima funzionalità dovrebbe essere presente anche per ciò che riguarda le chat di gruppo. Inoltre, in questo caso, per gli Amministratori diventerà possibile anche cancellare qualsiasi messaggio presente all’interno della chat.

Leggi anche: WhatsApp: ecco come apparire online solo a chi vuoi tu

Quando arriverà la nuova funzione

Al momento non ci sono ancora i tempi ufficiali circa il rilascio di questa nuova funzionalità, che andrà poi ad aggiungersi alle ultime novità in casa Meta. Si attendono pertanto ulteriori nuove comunicazioni in merito.