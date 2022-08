WhatsApp: ecco come apparire online solo a chi vuoi tu

Novità in arrivo per l’app di messaggistica più famosa al mondo. WhatsApp introduce infatti una nuova funzione che consentirà di nascondere i propri accessi ai contatti, ma non a tutti. Fino adesso infatti era possibile non far vedere il nostro status ma, in un certo senso, in modo “non selettivo”. Adesso però qualcosa potrebbe cambiare.

Come nascondere l’accesso su Whatsapp solo ad alcuni contatti

L’aggiornamento in pratica consente di scegliere a chi apparire online e a chi nasconderlo. Un modo per gestire ancor di più la possibilità di scelta da parte dell’utente e consentire una maggiore privacy. In altre parole, mentre per alcuni contatti sarà chiara la nostra presenza “online”, ad altri tale dicitura sarà omessa.

Le impostazioni

La modalità sarà attivabile e disattivabile a piacimento. Ecco come usarla: al momento di modificare il nostro status potremo scegliere i contatti a cui vorremo nasconderlo. Dopo essere entrati nella sezione “privacy” bisognerà selezionare “ultimo accesso e online” (la seconda parte comparirà a seguito dell’aggiornamento) indicando la lista di nominativi ai quali non far vedere la nostra presenza online. E il gioco è fatto.

Quando sarà disponibile l’aggiornamento

Al momento, per ciò che riguarda l’Italia, ancora non c’è una data ufficiale. Stando alle indiscrezioni raccolte tuttavia l’aggiornamento dovrebbe arrivare ben presto sui nostri smartphone.