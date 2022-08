OnlyFans, modella uccide il compagno a coltellate: arrestata Courtney Clenney

Bella, ricca, sicuramente famosa, ma adesso anche assassina? E’ questa l’accusa mossa contro Courtney Clenney una modella salita alla ribalta con la piattaforma OnlyFans che sarebbe responsabile della morte del suo fidanzato Christian Obumseli.

Arrestata modella di OnlyFans per omicidio

La donna è stata tratta in arresto ieri mentre si trovava alle Hawaii. Adesso è in attesa di essere estradata in Florida: ad attenderla ci sarà un’accusa di omicidio per essere ritenuta responsabile della morte del compagno di 27 anni.

Chi è

Courtney Clenney è conosciuta sui social con il nome di Courtney Tailor. Su Instagram conta circa 2 milioni di followers. Gli ultimi post, dopo l’accaduto, si fermano a più di due mesi fa. La donna, 26 anni, si trovava peraltro in una clinica alle Hawaii per disintossicarsi dall’abuso di sostanze stupefacenti e per curare un disturbo post-traumatico. Il suo legale si è detto “scioccato” per l’arresto soprattutto “perché stavano collaborando alle indagine”. Adesso la modella dovrà difendersi in Tribunale.

Christian Obumseli ucciso a coltellate

Il ragazzo era stato trovato senza vita nell’aprile scorso nella casa della coppia a Miami. Qui i due vivevano ma la loro storia, come raccolto in alcune testimonianze, non sarebbe stata tutta rosa e fiori. La sera del 3 aprile poi la tragedia: il 27enne Christian Obumseli trovato agonizzante a causa di diversi fendenti, prima del drammatico epilogo. E adesso di quell’omicidio potrebbe rispondere proprio la sua compagna.