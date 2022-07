Elisa Esposito: la prof di Corsivo da TikTok a 0nlyFans

Ormai il suo nome è dappertutto. Chi la critica, chi la difende, chi è totalmente contrario, chi è indifferente. Comunque sia, ha trovato il modo per far parlare di sé. Da professoressa di Corsivo su TikTok, ora è una ‘content creator’ di 0nly Fans.

Elisa Esposito rifiuta il Gf per OnlyFans?

Alfonso Signorini l’avrebbe voluto fortemente nel suo cast per la nuova edizione del Gf Vip. Lei però, ha rifiutato. In un’interista a Novella 2000 ha confessato:

“Su 0nlyFans pubblico niente di particolare. Solo qualche video e TikTok che non può essere condiviso negli social. Nessuno mi insulta per questo, si iscrivono per vedermi”. E i suoi introiti, arrivano anche a cifre elevate.

