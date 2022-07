GF VIP 7, la prof di corsivo Elisa Esposito fa chiarezza: ‘Non mi ha esclusa Signorini’

Elisa Esposito, la ragazza meglio conosciuta come ‘l’insegnante di corsivo su Tik Tok’, torna a far parlare di sé ma stavolta il corsivo non c’entra nulla. La giovane infatti — dopo le ultime indiscrezioni sulla propria partecipazione al Grande Fratello Vip vuole precisare come sono andate davvero le cose.

Elisa Esposito al Grande Fratello Vip?

Il rumors che vede la partecipazione di Elisa Esposito — nota, come detto, per essere ‘la prof di Corsivo’ sui social’— alla nuova edizione del Grande Fratello Vip di Signorini, è circolato nei giorni scorsi. Ora però la giovane vuole spiegare come sono andate realmente le cose, negando di esser stato esclusa dal giornalista.

Grazie ai suoi video e alle sue lezioni di corsivo, la giovane in poco tempo si è fatta largo sui social diventando una delle influencer maggiormente seguite. Proprio per via di questo abbagliante, forte, clamore mediatico — stando alle indiscrezioni di Amedeo Venza — Alfonso Signorini avrebbe chiesto alla ragazza di partecipare alla nuova edizione della casa più spiata d’Italia.

Uno spoiler di troppo?

Tuttavia, stando alle notizie rilasciate dallo stesso Signorini, il noto giornalista di Gossip avrebbe poi ritirato la proposta, andando su tutte le furie una volta che la giovane ha condiviso sui social l’informazione di esser stata contattata per il Grande Fratello senza il proprio lascia passare. Ma, dopo tanti pettegolezzi e chiacchiericci, la prof di Corsivo fa chiarezza sulla situazione.

Il commento di Elisa Esposito