Elisa Esposito: la prof di Corsivo nel cast del GF Vip 7

Elisa Esposito potrebbe essere nel cast del GF Vip 7. Una notizia che ha mandato letteralmente in euforia i fan del programma e della star di TikTok. La ragazza, nota come la prof di corsivo di TikTok, sta per avere un incontro con Alfonso Signorini e, molto probabilmente, sarà arruolata come “Vippona” all’interno della casa. Non si hanno ancora certezze per il momento, tuttavia i numeri che la Esposito ha dalla sua parte fanno davvero gola al gruppo Mediaset.

GF Vip 7: Elisa Esposito nel cast

L’esperto di gossip Amedeo Venza non ha alcun dubbio, infatti, sulla vicenda: Elisa Esposito è stata contattata da Alfonso Signorini per diventare concorrente del GF Vip 7. La prof di corsivo, diventata popolare su TikTok per il suo assurdo modo di parlare, ha attirato l’attenzione degli autori del reality più spiato d’Italia e per lei si potrebbero aprire le porte del bunker di Cinecittà.

Gli altri sei i concorrenti ufficiali

Al momento, Signorini ha confermate soltanto sei concorrenti per la prossima attesissima stagione del Grande Fratello Vip, decidendo di svelare in anteprima alcuni dei volti più celebri che si troveranno faccia a faccia tra le mura domestiche pronti a svelare misfatti e lati oscuri del loro carattere. Al momento, dunque, pronti a varcare la famosa porta rossa ci sono: Chadia Rodriguez, Pamela Prati, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini, uno tra Ciro Ferrara e Diego Armando Maradona Jr. e una tra Antonella Fiordelisi e Marina Fiordaliso.