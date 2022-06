Grande Fratello Vip, Marco Cucolo nel cast: sarà un nuovo concorrente

Grande Fratello Vip. Nonostante la trasmissione si sia da poco conclusa le prime indiscrezioni sui possibili nuovi ingressi all’interno del programma condotto da Signorini iniziano a prendere forma. Dopo i rumors sulla presenza dal parrucchiere partenopeo Antonino Spinalbese, si fa largo anche la presenza di Marco Cuculo.

Marco Cucolo e la partecipazione all’Isola

Marco Cucolo ha preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, dove nonostante sia spesso rimasto ‘sotto l’ala protettrice’ della sua fidanzata Lory del Santo ha avuto modo di emergere e di farsi notare.

Infatti durante il corso della trasmissione Cucolo ha dimostrato di avere una bella personalità, soprattutto quando manifestava il proprio dissenso rispetto a quanto sostenuto dalla sua fidanzata. Tuttavia, a causa dei suoi problemi di salute, ha dovuto abbandonare il reality prima del previsto.

Le indiscrezioni sulla sua presenza al GF Vip

Ora però per Cucolo potrebbero aprirsi le porte della casa più spiata d’Italia. Secondo le prime indiscrezioni l’uomo potrebbe infatti prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Allo stato attuale delle cose però, nulla è stato ancora confermato o smentito.

Cucolo ha però più volte dichiarato che sotto il punto di vista psicologico la partecipazione al Grande Fratello sarebbe deleteria in quanto metterebbe a dura prova il fisico e la mente. Insomma, partecipare — nel giro di una manciata di mesi — ad un alto reality sarebbe per lui impegnativo.

Per svelare le sorti di ciò che accadrà non ci resta che attendere la messa in onda del programma.

Ma chi è Marco Cucolo?

Biografia e carriera

Nato nel 1992, Marco Cucolo è un giovane modello napoletano. Il ragazzo è diventato famoso per essere il toyboy di Lory del Santo. Tra di loro infatti ci sono 30 anni di differenza, aspetto questo che indubbiamente li porta al centro delle scene.

Hobbies e social

Prima di conoscere la donna Cucolo ha sfilato per noti brand di moda e una delle sue grandi passioni è quello per il videomaking. Molto seguito anche su Instagram, il suo seguito è inevitabilmente aumentato a seguito della partecipazione a programmi come l’Isola de Famosi, per l’appunto, e Pechino Express.