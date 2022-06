Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato tra Mercedesz Henger e Nick Luciani? Sondaggi, percentuali e anticipazioni della finale

Il giorno tanto atteso, quello che sembrava ‘impossibile’, è arrivato: finalmente il conto alla rovescia si può attivare perché manca davvero poco alla finale dell’Isola dei Famosi, il reality che ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori. Ma chi vincerà quest’edizione, la più lunga della storia? E chi, tra Mercedesz Henger e Nick Luciani dovrà abbandonare il gioco a un passo dalla fine?

Mercedesz Henger e Nick Luciani al televoto: chi di loro andrà in finale?

Al televoto, quindi a rischio eliminazione a un passo dalla finale (che si terrà in Honduras), ci sono due concorrenti: il ‘veterano’ Nick Luciani e Mercedesz Henger, che ha fatto tanto discutere per il suo rapporto, da molti giudicato ambiguo, con Edoardo Tavassi. Chi di loro riuscirà a convincere il pubblico e a diventare finalista?

Chi viene eliminato

Stando ai primi sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Nick Luciani con il 55.96% delle preferenze. Non lontana da quella percentuale Mercedesz Henger, con il 44.04%. La partita, che è ancora tutta aperta, è difficile: chi riuscirà a vincere il televoto?

Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2022?

E mentre Mercedesz Henger e Nick Luciani sono ancora ‘in gara’, gli altri hanno vissuto questa settimana con tranquillità perché certi di essere già in finale. Stiamo parlando di Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Marialaura De Vitis e il nuovo arrivato Luca Daffrè. Ma qual è il naufrago preferito dal pubblico, quindi possibile vincitore di questa lunghissima edizione? Sempre stando ai sondaggi, questa sembrerebbe essere la classifica:

Nicolas Vaporidis

Nick Luciani

Carmen Di Pietro

Mercedesz Henger

Marialaura De Vitis

Luca Daffrè

Sarà Nicolas a vincere? Lo scopriremo nel corso della finale!

Edoardo Tavassi torna in studio

Durante la finale il pubblico potrà accogliere Edoardo Tavassi, il concorrente che per molti è il vincitore di questa edizione. Lui che con la sua ironia, i suoi scherzi e la sua risata ha conquistato tutti e sull’isola, in Honduras, ha stretto legami che si porterà anche in Italia, soprattutto con l’amico fraterno Nicolas e Carmen Di Pietro. Edoardo, purtroppo, ha dovuto abbandonare il gioco, nel corso della semifinale, per un problema al ginocchio, ma durante l’ultima puntata sarà in studio e farà il tifo per i suoi amici!