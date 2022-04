Maria Laura De Vitis: chi è, età, lavoro, vita privata, Instagram e l’ex relazione con Paolo Brosio

Vestirà i panni di Pupa Maria Laura De Vitis questa sera durante il programma la Pupa e il Secchione trasmesso alle 21.20 su Italia 1. Condotto da Barbara D’urso, il reality va in onda ogni martedì in prima serata per un totale di 8 puntate.

Diversi e numerosi i concorrenti che partecipano a quest’edizione dello show. Come detto, tra loro c’è anche Maria Laura De Vitis, conosciamola meglio!

Maria Laura De Vitis: chi è, età, carriera e l’ex fdanzato Paolo Brosio

La modella ha 24 anni ed è originaria di Reggio Emilia. La ragazza è lontana dal mondo dello spettacolo per questo non si hanno molte informazioni sulla sua infanzia. Diplomata liceale, nel 2022 si è laureata in scienze della comunicazione effettuando anche un periodo di studio all’estero, a Valencia, grazie al programma Erasmus.

La giovane ha partecipato a diversi concorsi di bellezza. Nel 2017 è stata eletta Miss Rocchetta Bellezza Emilia Romagna e nel 2019 è diventata Miss Universo Emilia Romagna, titolo quest’ultimo che le ha permesso di prendere parte al concorso di Miss Mondo Italia.

Maria Laura ha inoltre partecipato ad alcuni programmi televisivi come ad esempio lo show Ciao Darwin condotto da Bonolis e Appuntamento a Prima Vista, in onda su Real Time. Tuttavia, ciò che l’ha resa particolarmente conosciuta al pubblico è stata la relazione con Paolo Brosio.

Il flirt con Giorgio Manetti e la relazione con Paolo Brosio

Secondo indiscrezioni, a febbraio Maria Laura avrebbe frequentato Giorgio Manetti: ex fidanzato di Gemma Galgani, volto noto della trasmissione Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi. I due sarebbero stati visti insime anche a Sanremo in occasione del festival.

Tra le relazioni più note e discusse c’è quella con il giornalista Paolo Brosio la quale ha destato non poco scalpore per via dell’importante differenza di età tra i due. Con Brosio infatti ci sono ben 42 anni di differenza.

Diversi anche i rispettivi stili di vita ed interessi: l’uomo infatti ha una fede molto forte mentre la ragazza si è dichiarata atea. Nonostante le indiscrezioni circa il flirt con Manetti precedentemente accennnato, attualmente la ragazza è single.

Maria Laura De Vitis: Instagram, dove seguirla sui social

In molti definiscono l’ex fiamma di Brosio una influencer a tutti gli effetti. Il suo profilo Instagram (che trovate cliccando qui), non a caso, ha circa 24mila followers.