Telegram: come trovare persone e aggiungere contatti

Al pari di WhatsApp anche l’applicazione di messaggistica istantanea Telegram è estremamente comoda e veloce per comunicare online in modo efficace. Ma come si fa ad aggiungere e trovare contatti su Telegram? Nonostante il numero di persone che usano questa applicazione stia crescendo giorno dopo giorno, alcune sue funzionalità rimangono per molti ‘oscure’.

Ecco spiegato perché, nonostante l’ampio ventaglio di possibilità offerto, molti utenti si limitano ad usare solamente le funzioni basilari della piattaforma. Cerchiamo allora di fare chiarezza.

Come trovare nuove persone su Telegram?

Le modalità attraverso le quali poter trovare nuove persone su Telegram variano in base al sistema operativo utilizzato, anche se — come vedremo — non sono poi così diverse tra loro. In primo luogo va premesso che nel momento della creazione del proprio account, l’app sincronizzerà i contatti presenti in rubrica in modo tale da renderli disponibili anche sulla piattaforma ma naturalmente sempre ammesso che — dall’altra parte — si sia in possesso di un account.

Sistema Android

Ma dunque, come fare per conoscere nuove persone su Telegram? Allora, come anticipato, le cose si diversificano in relazione al sistema operativo utilizzato. Nel caso di Android sarà necessario riavviare l’applicazione e mediante una ricerca nell’apposita barra digitare il nickname della persona desiderata che, così facendo, troverete in modo estremamente semplice.

Sistema IOS

Nel caso invece il sistema operativo sia IOS la procedura per trovare nuove persone su Telegram non sarà molto diversa. Basterà, infatti, riavviare l’applicazione andando poi sulla barra di ricerca e digitare al suo interno il nome della persona desiderata.

Proattività

Una considerazione importante a riguarda è la forte proattività che caratterizza l’applicazione di messagistica istantanea. Infatti già digitando i primi caratteri della persona che stiamo cercando compariranno, sullo schermo del nostro device, numerosi suggerimenti che renderanno le nostre ricerche non solo più semplici ma decisamente più veloci! Cosa aspettare a mettere in pratica quanto descritto finora?