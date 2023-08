Come catturare le zanzare in un batter d’occhio con il trucchetto della bottiglia

Come catturare le zanzare con un metodo assolutamente economico, facile e semplice. Qui di seguito le istruzioni.

Le zanzare in estate non ci lasciano proprio in pace ed in questa stagione estiva nello specifico, questi insetti hanno letteralmente invaso le nostre città e di conseguenza anche le nostre abitazioni. Ad inizio estate 2023 c’è stata proprio un’allerta per la presenza di tantissime zanzare in varie zone d’Italia. Sappiamo bene che in commercio esistono tanti prodotti per allontanare le zanzare dalle nostre case, ma alcuni di questi talvolta non risultano particolarmente efficaci. Per questo motivo oggi vogliamo parlarvi di un metodo che pare sia davvero infallibile per catturare le zanzare e non darle così modo di poter entrare nelle nostre case e pungerci. Curiosi di sapere di che trucchetto si tratta?

Come catturare le zanzare con il trucchetto della bottiglia

Le zanzare sono degli insetti particolarmente fastidiosi che soprattutto in estate, ma anche in autunno non ci lasciano davvero in pace. Trascorrere qualche ora all’aria aperta negli spazi esterni anche della nostra abitazione in estate diventa davvero un grande incubo per la presenza di questi insetti che ci pungono e che ci causano dei fastidi e talvolta anche alcune infezioni. In genere infatti, nel momento in cui veniamo punti da una zanzara veniamo assaliti da una grande sensazione di fastidio e prurito che ci spinge a grattarci la zona interessata e in alcuni casi questo provoca una infezione per la quale bisogna ricorrere a delle pomate a base di cortisone.

Detto questo, non è assolutamente assolutamente necessario rinunciare a trascorrere qualche ora all’esterno, ma basta semplicemente fare un po’ di prevenzione. Oggi vogliamo infatti parlarvi di un metodo piuttosto infallibile che permette di catturare le zanzare utilizzando semplicemente una bottiglia.

In questo modo potrete sicuramente trascorrere qualche ora all’esterno della vostra abitazione o comunque all’aperto, senza dover fare i conti con le punture di zanzare.

Ovviamente, per poter preparare questa sorta di trappola per le zanzare non basta soltanto una bottiglia. Sarebbe stato troppo semplice. Ad ogni modo, non disperate perché occorrono soltanto pochi ingredienti che in genere sono anche presenti nelle vostre case a prescindere dalla preparazione di questo rimedio.

Cosa vi occorre

Ecco proprio perfetto riposare le zanzare:

una bottiglia di plastica

un grammo di lievito di birra

del nastro adesivo

200 ml di acqua

un cartoncino nero o un panno scuro.

Il procedimento è molto semplice. Dovrete innanzitutto prendere la bottiglia di plastica e con l’aiuto di un coltello o taglierino tagliarla proprio ad una distanza di 5-10 cm dal punto in cui inizia a diventare più piccola.

Procedimento

Dovete effettuare il taglio proprio sopra il margine superiore dell’etichetta. Tagliate orizzontalmente lungo tutta la circonferenza della bottiglia. A questo punto, prendete un pentolino, versate all’interno l’acqua e lo zucchero 15 minuti. Lasciate raffreddare la miscela e versatela nella parte inferiore della bottiglia.

A questo punto dovete aggiungere il lievito che potrebbe essere un grammo di lievito fresco oppure un bustina di lievito di birra secco. In questo modo avrete ottenuto una miscela che pare sia davvero efficace per allontanare le zanzare dalla vostra abitazione, perchè fungerebbe da trappola.

Prendete la parte superiore della bottiglia ed inseritela nella parte inferiore. Utilizzando il nostro adesivo, andate ad unire le due parti della bottiglia che avete precedentemente tagliato, in modo da non fare fuoriuscire il liquido all’interno.

Con il cartoncino oppure un panno scuro, rivestite la bottiglia ovviamente non coprendo l’apertura in alto. In pochi minuti la vostra trappola per le zanzare sarà pronta e utilizzabile per allontanare questi fastidiosi insetti dalla vostra abitazione.

Posizionate questa bottiglia contenente il liquido cattura zanzare negli angoli della vostra casa, o anche fuori dalla porta della vostra abitazione. Potete tenere la bottiglia anche per qualche giorno, visto che ha efficacia per diverse ore.

Noterete, quando andrete a gettarla, che all’interno della bottiglia ci saranno diverse zanzare attirate dall’odore del liquido e rimaste intrappolate all’interno. Eviterete in questo modo anche di utilizzare prodotti chimici presenti in commercio, preferendo un rimedio del tutto naturale, sia per voi che per l’ambiente.