Come eliminare le rughe del viso

Le rughe sono il risultato di diversi fattori, tra cui l’invecchiamento, i danni solari o le contrazioni facciali.

Infatti con l’età le cellule della pelle si riproducono più lentamente. Lo strato interno della pelle inizia a diventare più sottile.

Così come un’esposizione ai raggi solari può causare un invecchiamento precoce allo stesso modo le contrazioni di alcuni muscoli aumentano la comparsa delle rughe.

Quindi come possiamo eliminare le rughe del viso?

Per fortuna ci sono diverse soluzioni a cui possiamo ricorrere, scopriamoli insieme.

Quali sono le opzioni di trattamento per le rughe?

Rimuovere gli strati cutanei per ridurre le rughe è un modo efficace per ritrovare una pelle più liscia e più giovane.

Per avere questo effetto i trattamenti sono la dermoabrasione e il peeling chimico.

Altre tecniche sono state sviluppate per rimuovere le rughe, queste includono:

ringiovanimento cutaneo laser

iniezioni di botulino

lifting

Ringiovanimento cutaneo laser

Il laser skin resurfacing riduce le rughe e i danni alla pelle prodotti dai raggi solari o dall’acne. Questa tecnica prevede l’indirizzamento di fasci di luce direttamente sulle zone da rigenerare. Esistono due tipologie di laser:

ablativo

non ablativo

Il primo agisce sugli strati esterni della pelle e su quelli inferiori stimolando la produzione di collagene. Questo tipo di laser ha di sicuro effetti più soddisfacenti.

Infatti agendo su strati esterni ed interni dell’epidermide riesce a rimuovere rughe profonde, macchie significative e danni del sole.

Allo stesso tempo però ha anche più controindicazioni. Infatti, si può incorrere in gonfiore, sanguinamento, desquamazione.

Invece il laser non ablativo agisce solo sugli strati profondi della cute, di sicuro è meno efficace di quello ablativo ma si corrono anche meno rischi.

Tra i benefici del laser non ablativo abbiamo rimozione di macchie superficiali e rughe lievi, stimolare la produzione di collagene.

Alcuni effetti collaterali di questa tipologia sono gonfiore ed arrossamento ma lievi e temporanei.

Iniezioni di botulino

Il botulino è un medicinale che deriva dalla tossina botulinica e blocca i segnali chimici responsabili della contrazione muscolare. Infatti il botox si inietta nei muscoli del viso, come tra le sopracciglia, e le rughe che si irradiano dall’angolo dell’occhio.

Gli effetti del botox durano all’incirca 3 – 4 mesi. Quando svaniscono i muscoli diventano di nuovo attivi. Il trattamento va, successivamente, ripetuto.

Tra le controindicazioni riscontriamo arrossamenti, bruciore o lividi.

Affidatevi sempre a Medici professionisti ed esperti in questo campo. Se non sapete a chi rivolgervi ecco dove fare il botox al viso in un centro medico di eccellenza.

Lifting

Un lifting è una procedura di chirurgia plastica durante la quale la pelle e il grasso in eccesso vengono rimossi dal viso e dal collo. In genere si esegue anche il rafforzamento degli strati muscolari e del tessuto connettivo. I risultati di solito durano dai 7 ai 10 anni.

Danni solari, prevenzione e trattamento

L’esposizione al sole dovrebbe essere ridotta al minimo per prevenire rughe e danni dai raggi UVA e UVB.

L’uso quotidiano della protezione solare è molto importante per la prevenzione. Esistono, inoltre, trattamenti per riparare la pelle invecchiata precocemente tra cui retinoidi topici e acido glicolico.

In caso di danni significativi a volte si utilizzano anche trattamenti fotodinamici e o creme chemioterapiche topiche come il 5 fluorouracile.