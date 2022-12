Come fare per creare il Reel Recap 2022 su Instagram? Tutti i passaggi

Il 2022 è stato, per Instagram, l’anno dei Reel. Con la crescita della popolarità di questi contenuti, la piattaforma di Meta ha messo a disposizione degli utenti un nuovo template che permette di creare un il Best of 2022. In queste ore è in fase di rollout a livello mondiale un sistema che consente di creare il 2022 Recap: ciò che bisogna fare è cliccare sulla notifica che verrà visualizzata all’apertura dell’applicazione, sotto la lista delle storie. A questo punto l’applicazione reindirizzerà al template che è basato sui Reel di creator del calibro di Bad Bunny, Priah Ferguson e DJ Khaled e che è completamente personalizzabile in base ai contenuti che si vogliono inserire.

Come creiamo i Reel Recap 2022 su Instagram?

Anche lo scorso anno Instagram ha lanciato una feature simile, battezzata Playback. Gli utenti però continuano a fare affidamento su applicazioni di terze parti che danno la possibilità di accedere ad ancora più opzioni di personalizzazione per ripercorrere i 12 mesi precedenti. La scelta di puntare su un Reel per il Recap del 2022 è legata al fatto che si tratta di una tipologia di contenuti che ha registrato la crescita più ampia: tali video vengono riprodotti più di 140 miliardi di volte al giorno su Instagram e Facebook e rappresentano l’unica risposta di Meta a TikTok.

Con la fine del 2022 che si avvicina rapidamente, è tempo di riflettere su tutti i momenti significativi vissuti e che di fatto hanno reso quest’anno così speciale. Instagram festeggia il nuovo anno rilasciando un nuovissimo modello Reels, un ottimo modo per condividere con i propri follower alcuni dei post preferiti degli ultimi dodici mesi. La funzione è facilissima da usare e vi offrirà un’istantanea perfetta del vostro anno in un formato accattivante. Diamo quindi un’occhiata a ciò che contiene il modello e a come potete creare il vostro.