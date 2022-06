Come funziona Vinted? Ecco come fare per vedere e acquistare

Nel corso delle ultime settimane, per non dire mesi o addirittura anni, l’app Vinted sta davvero spopolando. Grazie ad essa è infatti possibile dare nuova vita ai vestiti che non si mettono più, permettendo ad altre persone di utilizzarli.

Questa modalità di vendita è vantaggiosa per entrambe le parti: chi vende può guadagnare qualcosa e non buttar via i propri capi di abbigliamento, mentre chi acquista può sfoggiare capi di seconda mano a prezzi davvero contenuti.

Leggi anche: Saldi estivi 2022, quando iniziano? Ecco le date ufficiali per ogni Regione

Vinted, cos’è e la lotta al ‘fast fashion’

In questo modo non solo ci si libera l’armadio da vestiti che per x motivi non si utilizza più ma si contribuisce a diminuire gli sprechi, alimentando la cosiddetta, preziosa economia circolare. Insomma, un vero e proprio circolo virtuoso che fa della lotta al ‘fast fashion’ la sua cifra distintiva.

Ad esso non mancano inoltre di partecipare anche le influencer che, spesso e volentieri, mettono in vendita i propri vestiti dandone poi menzione ai propri follower sui social. Così facendo, i più fortunati possono portarsi a casa anche i vestiti della propria influncer preferita a prezzi accessibili.

Come dicevamo l’applicazione ultimamente sta letteralmente spopolando, infatti le sue imitazioni non sono mancate. Famosa per la vendita di capi di abbigliamento ed accessori, su Vinted si può tuttavia vendere davvero qualsiasi cosa!

Le sezioni

Le sezioni che è infatti possibile trovare sul sito sono innumerevoli: si va da quella dedicata ai più piccoli — soprannominata proprio ‘Bambini’ — passando per l’ ‘Intrattenimento’, la ‘Casa’ ed arrivando persino agli ‘Animali’. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e tutte le tasche!

Il pagamento

Per quanto riguarda invece il pagamento, la piattaforma accetta tutte le principali carte di credito o bancomat, nonché le carte prepagate e quelle elettroniche. Ancora, per chi utilizza il sistema iOS è possibile pagare anche con Apple Pay.

Ma non tutti i metodi di pagamento sono disponibili per gli utenti ed è bene inoltre sapere che per garantire la validità del pagamento, Vinted addebita una piccola somma sulla propria carta di credito o debito che poi però viene subito rimborsata.