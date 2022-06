Saldi estivi 2022, quando iniziano? Ecco le date ufficiali per ogni Regione

Il tempo dei saldi estivi è in arrivo. Tra qualche giorno, infatti, in tutta Italia si darà il via agli sconti e, quindi, allo shopping sfrenato. C’è chi sta aspettando quel giorno per acquistare un capo già visto, chi spera di trovarlo ancora nel proprio negozio di fiducia, chi non vede l’ora di ‘accaparrarsi’ un affare a prezzi ‘stracciati’. E la data da cerchiare in rosso sul calendario è una: sabato 2 luglio. Quest’anno l’inizio dei saldi estivi sarà lo stesso in tutte le Regioni, così da evitare le competizioni, per aiutare in ugual modo i commercianti, quelli che insieme ad altri di diversi settori hanno patito molto la pandemia e le restrizioni.

Fino a quando ci saranno i saldi estivi in Italia? Il calendario per tutte le Regioni

Ecco di seguito il calendario completo, Regione per Regione, con tutte le date d’inizio e quelle di fine dei saldi estivi:

Abruzzo: 2 luglio – 31 agosto 2022

Basilicata: 2 luglio – 2 settembre 2022

Calabria: 2 luglio – 1 settembre 2022

Campania: 2 luglio – 31 agosto 2022

Emilia Romagna: 2 luglio – 31 agosto 2022

Friuli Venezia Giulia: 2 luglio – 30 settembre 2022

Lazio: 2 luglio – 13 agosto 2022

Lombardia: 2 luglio – 31 agosto 2022

Marche: 2 luglio – 1 settembre 2022

Liguria: 2 luglio – 16 agosto 2022

Molise: 2 luglio – 28 agosto 2022

Puglia: 2 luglio – 15 settembre 2022

Sardegna: 2 luglio – 3 settembre 2022

Toscana: 2 luglio – 31 agosto 2022

Veneto: 2 luglio – 31 agosto 2022

Sicilia: 2 luglio – 15 settembre 2022

Umbria: 2 luglio – 31 agosto 2022

Valle D’Aosta 2 luglio – 30 settembre 2022

Provincia di Trento: per 60 giorni

Provincia di Bolzano: 15 luglio – 8 agosto 2022

Ricordiamo che sono vietate le vendite promozionali nei 30 giorni precedenti perché le sanzioni si aggirano dai 1.500 euro in poi.