Come inviare su Whatsapp foto originali e in alta qualità: la novità

L’applicazione di WhatsApp è da sempre utilizzata per la condivisione di foto e immagini, tuttavia come sanno bene gli amanti della fotografia, la modalità di compressione proposta non consente agli utenti di inviare foto con la loro qualità originale e quindi una migliore resa estetica.

Whatsapp si attrezza: si potrà inviare foto originali e in alta qualità

Finalmente, grazie all’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per Android alla versione 2.23.2.11, si è scoperto che gli sviluppatori stanno finalmente lavorando a una nuova funzione che consentirà agli utenti di inviare foto con la loro qualità originale. Già all’interno di una beta risalente al 2021, si era affrontato l’argomento legato a questo problema, ma in quell’occasione era stata data la possibilità di scegliere una configurazione di qualità per le foto inviate tra “automatico”, “migliore qualità” e “risparmio dati”.

Sfortunatamente, la configurazione di migliore qualità non consentiva agli utenti di inviare foto nel loro formato originale, poiché queste risultavano solamente meno compresse. Ora le cose stanno per cambiare, finalmente potremmo dire. Grazie all’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per Android 2.23.2.11, si è scoperto che gli sviluppatori stanno finalmente lavorando a una nuova funzione, che permetterà a tutti gli utenti di inviare foto con la loro qualità originale.

WhatsApp ha in programma di integrare una nuova icona di impostazione, all’interno dell’intestazione dello strumento di disegno: questo consentirà a tutti gli utenti di configurare la qualità di qualsiasi foto. In molti pensano che questa funzione risulterà particolarmente apprezzata e potrebbe in qualche modo dare una nuova spinta al servizio di messaggistica, poiché l’incapacità di inviare la foto in qualità originale è da sempre un tallone d’Achille di questo servizio, con utenti spesso costretti a guardare altre app di messaggistica istantanea: Telegram in primi. La funzione è in fase di sviluppo e il suo rilascio è previsto per un futuro aggiornamento dell’app.