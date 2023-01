WhatsApp si potrà usare anche senza Internet: l’ultima novità e come fare per chattare

Novità da WhatsApp. Suona strano, irreale e privo di fondamento empirico. Tuttavia, sembrerebbe sia vero, ad un primo sguardo. WhatsApp senza internet potrebbe essere una realtà, in quanto il gruppo Meta sta pensando di trovare una soluzione per poter finalmente offrire ai suoi utenti la possibilità di chattare senza che sia necessaria una connessione. Il motivo? Presto detto: evitare problematiche con i down dell’applicazione, spesso verificatisi anche negli ultimi mesi. Non è un fatto raro che l’applicazione smetta di funzionare come dovrebbe, all’improvviso, creando non pochi problemi a tutti gli utenti, soprattutto a chi fa affidamento su di essa per poter lavorare.

WhatsApp smetterà di funzionare dal 1 gennaio 2023 su alcuni modelli: ecco quali

WhatsApp senza internet, è possibile?

Tutti, anche i meno smart, sanno bene che l’app funziona soltanto quando è connessa ad internet, sia per inviare che per ricevere messaggi: quando il nostro interlocutore non è attivo con la propria connessione, ci informa anche la singola spunta che indica la mancata ricezione del messaggio stesso. Quando si è a casa si usa il wi-fi domestico, mentre quando siamo in strada utilizziamo i dati che abbiamo grazie al nostro operatore telefonico. Ma, ad ogni modo, la connessione è sempre attiva quando inviamo messaggi attraverso l’app. Insomma, internet è di vitale importanza. Quale sarebbe, in sintesi, la soluzione pensata dalla società? Se state già prefigurandovi il vecchio sistema SMS vi sbagliate, e non di poco, perché WhatsApp vuole prevenire i disagi procurati da guasti personali, e non escludere la connessione di coloro che utilizzano l’app.

Aggirare i proxy danneggiati con un altro server.

E quindi? Quindi internet rimarrà fondamentale e vitale per la sua funzionalità, ma si potrà aggirare i proxy “danneggiati” per dirottare il servizio su altri server ancora funzionanti. In pratica è una sorta di sistema emergenziale grazie al quale gli utenti potranno continuare a chattare anche in caso di down, o mancato funzionamento dell’app.