WhatsApp e l’ultimo aggiornamento: come fare per recuperare i messaggi cancellati

Finalmente Whatsapp ha introdotto una funzionalità per recuperare i messaggi cancellati. Questa novità può senza dubbio aiutare molte persone, che prese dalla fretta sbagliano a cliccare sullo schermo eliminando messaggi importanti. D’altro canto, bisogna tenere in mente che la possibilità di eliminare i messaggi inviati anche per il destinatario può rivelarsi un’arma a doppio taglio.

Recuperare i messaggi cancellati con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp

Cliccando sulla voce sbagliata, infatti, si elimina il contenuto inviato soltanto per se stessi, con il risultato opposto rispetto a quanto sperato: il destinatario può leggere il messaggio, allo stesso tempo chi l’ha inviato non può più eliminarlo. Nel dettaglio la novità introdotta da Meta si chiama Accidental delete ed è già disponibile sia per gli utenti con sistema operativo Android che iOS. Dunque tutti possono già usufruire di questa funzione, la quale ha già superato la fase di prova iniziata ad agosto e quindi non è riservata alle versioni beta.

Questa funzione è già integrata nell’applicazione, perciò per utilizzarla non bisogna far altro che procedere all’aggiornamento dell’applicazione di Whatsapp. Il funzionamento di Accidental delete è comunque decisamente semplice e intuitivo: in seguito all’eliminazione di un qualsiasi messaggio comparirà in fondo allo schermo un pulsante virtuale per annullare l’operazione. L’unico criterio perché questa funzione sia attiva è, così come per la cancellazione dei messaggi per i destinatari, il tempo.

Nel dettaglio, è ora possibile recuperare i messaggi cancellati, purché si clicchi sul pulsante per annullare entro 5 secondi. Sembra comunque un tempo sufficiente per accorgersi dell’errore e rimediare. Di sicuro in 5 secondi è possibile comprendere se il messaggio è stato cancellato solo per se stessi oppure per tutti. Nel secondo caso, infatti, compare l’apposita dicitura in sostituzione del testo del messaggio cancellato. Si tratta con tutta probabilità dell’aspetto più importante della funzionalità di Accidental delete, poiché consente di annullare l’operazione sbagliata e procedere alla cancellazione per il destinatario nel modo corretto. Così, sarà più facile evitare brutte figure o anche dei semplici errori che possono risultare un po’ fastidiosi.