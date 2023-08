Come liberare facilmente e senza spendere soldi lo scarico otturato dai capelli

Come liberare facilmente e senza grande dispendio di denaro lo scarico otturato da capelli.

Ti sarà capitato almeno una volta nella vita di avere lo scarico della doccia completamente intaso di capelli e di peli.

Sapete come liberarlo facilmente e con un trucco davvero piuttosto semplice ed economico? Tante faccende domestiche risultano al giorno d’oggi piuttosto piacevoli così come la rimozione dei peli e dei capelli dallo scarico della doccia.

Come liberare facilmente e senza dispendio di denaro lo scarico

Molto frequentemente siamo soliti mettere in atto dei comportamenti che possono creare poi dei danni e portarci a richiedere l’intervento da parte di uno specialista.

Siamo soliti ad esempio utilizzare il lavandino proprio come fosse un sacchetto della spazzatura, dove poter gettare scarti di cibo che vanno in inevitabilmente ad otturare lo scarico della cucina.

La stessa cosa avviene in bagno quando ci facciamo la doccia e non facciamo attenzione ai capelli che perdiamo e che vanno ad otturare lo scarico.

Si arriva ad un certo punto in cui l’acqua che ristagna nella doccia, causa una otturazione. In questi casi è necessario poi l’intervento di un tecnico. A tal punto occorre conoscere un metodo che è del tutto infallibile e che può risolvere questo.

Almeno una volta nella vita ci siamo ritrovati a dover liberare le tubature ostruite.

La prevenzione in questi casi è molto utile e di conseguenza se di tanto in tanto lo scarico venisse pulito, non ci ritroveremo poi con una ostruzione all’interno delle tubature.

Quando questo accade è giusto sapere che esiste un metodo piuttosto semplice ed anche gratuito che ti permette di risolvere questa situazione.

Come ostruire lo scarico otturato

Esistono in commercio tanti prodotti che sono volti proprio a questo, ovvero ostruire lo scarico. Si tratta però di prodotti chimici ed anche particolarmente aggressivi che in alcuni casi sistemano il problema, ma vanno a creare dei danni non indifferenti alle tubature e all’ambiente.

Per questo motivo oggi vogliamo svelarvi un metodo particolarmente semplice che tutti possono adottare per poter ostruire lo scarico in modo piuttosto semplice ed economico.

Quello che vi occorre è un filo di ferro spesso o una gruccia di metallo. Attaccate questo filo ad una pinzetta, creando quindi una sorta di Uncino. Infilate il filo all’interno dello scarico e inseritelo più in profondità possibile.

In questo caso l’uncino va a prendere tutti i residui dei capelli e dei peli tirandoli fuori dallo scarico che sarà totalmente libero e pulito.

Una volta terminata questa operazione andate a versare l’acqua bollente ed anche una manciata di bicarbonato. Se volete potete versare anche una tazza di aceto bianco, lasciandola agire per ben quattro ore.

Questa operazione sarà importante per andare a ostruire e sciogliere anche la parte grassa che che ha creato l’ingorgo.

Dopo, trascorse le quattro ore andate poi a versare acqua calda rimuovendo così anche i cattivi odori. Potete rendervi conto del fatto che si tratta di un metodo veloce e anche semplice soprattutto alla portata di tutti.

Rimedi della nonna

Esistono anche alcuni classici rimedi ovvero i cosiddetti rimedi della nonna o soluzioni Green che comunque non vanno sottovalutati.

Stiamo parlando ad esempio della ventosa stura-tubi che è considerato uno strumento molto interessante perché ci permette di andare a sbloccare lo scarico bloccato.

In alternativa utilizzate una pistola stura lavandini ad aria compressa. In questo caso grazie al getto di alta pressione dell’acqua non si andrà a rimuovere l’ingorgo.

Esistono anche alcune soluzioni naturali che vengono utilizzate per andare a sturare i tubi intasati. La prima soluzione è a base di sale e bicarbonato, mentre la seconda a base di aceto e bicarbonato.

Nel primo caso dovete versare 4 cucchiai di sale grosso e 4 cucchiai di bicarbonato di sodio all’interno dei tubi di scarico.

In un secondo momento poi va aggiunta una pentola di acqua bollente. Nel secondo caso il rimedio, quello a base di bicarbonato e aceto sarà utile per sturare il lavandino.

Dovrete versare nello scarico un bicchiere di bicarbonato e mezzo litro di aceto e poi ancora un litro di acqua bollente.