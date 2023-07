Come mai dovresti versare una tazza di sale nello scarico del lavandino, geniale

Sai che c’è un motivo valido per versare il sale nello scarico del lavandino? Scopriamo cosa succede e qual è questo effetto geniale di una tazza di sale versata nel lavandino!

Minerale facile da reperire, economico e presente in qualsiasi angolo del pianeta, il sale è un ingrediente naturale usato per condire i cibi ma ottimo anche per risolvere determinate problematiche. Ecco per esempio cosa succede se versi nello scarico del lavandino una tazza di sale!

Il sale potente alleato per le faccende domestiche

Il sale è un alleato potente per le faccende domestiche e consente infatti di usarlo in tante occasioni per sgrassare, pulire, lucidare e anche per togliere le macchie dai tessuti. Il suo eccezionale potere pulente proviene dalla capacità di assorbire i liquidi.

Oltre che essere efficace come un vero e proprio detersivo, è anche ecologico e poco costoso. Agisce anche come antimuffa, igienizzante, anticalcare, sostituendo una serie di detersivi che ogni volta dovresti acquistare. Invece, con un solo prodotto svolgi tante funzioni.

Quello che però non sai, probabilmente, è che il sale è anche un eccellente disgorgante, ovvero è capace di liberare gli scarichi dei lavandini quando si otturano. Usarlo è semplice e ottieni risultati incredibili, ma soprattutto ti fanno anche risparmiare, perché non devi chiamare nessun esperto.

Perché si ottura lo scarico dei lavandini

Quante volte lo scarico del lavandino risulta intasato e non sai cosa fare per far fluire l’acqua? L’otturazione del lavandino del bagno o del lavello è uno dei problemi domestici più diffusi e a tutti è capitato almeno una volta nella vita di averi a che fare.

Lo scarico del lavandino intasato è una vera seccatura e in base alle circostanze può risolversi subito o può volerci più tempo. Ad ostruirsi sono le tubazioni di scarico e come già detto possono otturarsi sia in bagno che in cucina.

A causare le otturazioni sono i residui di cibo miscelati ai detersivi per lavare le stoviglie, capelli, calcare, tutti elementi che a lungo andare rendono impossibile far scorrere l’acqua. Queste sostanze nel tempo si solidificano e creano otturazioni alle tubazioni.

Il sale ottimo per liberare lo scarico intasato

Quando nessun prodotto o strumento riesce a risolvere l’otturazione dello scarico del lavandino, allora ricorri al sale. Con la sua potente azione disincrostante e disgorgante il sale aiuta a rimuovere qualsiasi cosa impedisce all’acqua di scorrere.

Efficace e largamente utilizzato per disostruire i lavandini della casa, il sale è un elemento naturale, non è nocivo e quindi non devi temere di inalare qualcosa di tossico mentre lo versi nello scarico, come capita con i detergenti chimici. Vediamo di seguito come devi usare il sale per liberare lo scarico del lavandino.

Come liberare lo scarico con una tazza di sale

Per liberare lo scarico devi eseguire una certa procedura, necessaria per ottenere i migliori risultati possibili. Ecco cosa devi fare:

Per cominciare pulisci il lavandino;

Rimuovi tutto quello che puoi, capelli e residui;

Mescola 1 tazza di sale con 1 di bicarbonato;

Versa la soluzione nello scarico;

Poi versa 1 tazza di aceto bianco.

A questo punto vedrai una reazione della miscela, che friggerà come se fosse una bevanda gassata. Fai agire la soluzione per un quarto d’ora almeno. Mentre aspetti, fai bollire una pentola piena di acqua e poi, trascorsi i 15 minuti, versala ancora bollente nello scarico. Quest’ultimo dovrebbe liberarsi immediatamente e l’acqua dovrebbe fluire.

Nel caso ancora l’acqua non dovesse scorrere bene, usa uno stura lavandini per far togliere il tappo che intasa lo scarico. Spesso bastano alcuni movimenti con questo strumento per far andare via tutti i residui dalle tubazioni.

Altri usi del sale

In casa il sale può essere usato anche per altri scopi, come per esempio per pulire la piastra del ferro da stiro quando diventa appiccicosa o vi sono macchie di ruggine. Per eliminare i residui bisogna accendere il ferro, farlo scaldare e passare la piastra sopra un foglio di carta oleata dove avrai messo del sale.

Passa il ferro più volte sul foglio e vedrai che ogni residuo si attaccherà al sale formando dei grumi. La piastra diventerà pulitissima e lucente.

Il sale è ottimo anche per rimuovere bruciature e incrostazioni da pentole e padelle. Mettere del sale sul fondo della padella, versare dell’acqua e far agire per dieci minuti. Trascorso il tempo, eliminare la sporcizia e sciacquare abbondantemente. Con questo rimedio pentole e padelle risulteranno brillanti e libere dalle incrostazioni.