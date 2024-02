Come non far annerire le puntarelle crude? I segreti dello chef

Le puntarelle sono una parte – la più tenera – di una particolare qualità di insalata. A Roma basta pronunciarne il nome per accendere l’appetito: la sua versatilità le rende un contorno ideale per numerose portate ma anche il protagonista di ricette in “solitaria”. E basta questo trucco le avrete sempre splendenti e brillanti.

Cucina romana, piatti tipici e ricette della tradizione. La Capitale, così come il resto del Lazio e senza allargarci oltre, vanta un lunghissimo repertorio eno-gastronomico a cui i ristoranti, così come le trattorie e le osterie, attingono nel preparare i menù per i propri clienti. Tanto per la zona del centro, quanto per i rioni tipici, oppure lasciando la città, nella zona dei Castelli o del litorale. Oggi in particolare vi parleremo delle puntarelle: che si tratti di un contorno delizioso oppure di un antipasto sfizioso, il loro utilizzo è molto diffuso nella cucina romana. Vediamo come.

Come preparare le puntarelle: ricette gustose e imperdibili

Questa parte dell’insalata (catalogna, ndr) si mangia prevalentemente cruda. Infatti, per mantenere inalterate le loro proprietà benefiche – hanno poche calorie e stimolano la diuresi ad esempio oltre ad essere ricche di fibre – non bisogna cuocerle. Va da sé che il loro primo modo di utilizzo è anche il più semplice: condite con olio e sale. Proprio come faremmo con qualsiasi altro tipo di insalata.

Ma ovviamente possiamo sbizzarrirci con gli abbinamenti: uno dei maggiormente indicati, rimanendo nella tradizione romana (nella celebre Insalata di puntarelle alla romana), è quello con aglio, alici e aceto con a chiudere pepe quanto basta e un po’ di prezzemolo tritato. Come detto però, trattandosi comunque di insalata, possono essere accompagnate da altri ingredienti: dai pomodorini, passando per l’uvetta, fino ad arrivare agli agrumi in spicchi o le noci. Insomma, la fantasia può non avere limiti (o quasi).

Come pulirle e come impedire che anneriscano: il “trucco” semplice e veloce

Prima di prepararle, che sia da sole o come accompagnamento ai nostri piatti (consigliatissimo l’abbinamento anche con la carne ad esempio), è necessario pulirle. E, dopo, bisogna far attenzione ad uno dei fenomeni più diffusi in cucina, ovvero l’annerimento dei nostri alimenti. Partiamo dalla prima parte. Per pulirle è necessario tagliare la parte più dura dello stelo, liberando ogni cima dalle foglie, con queste ultime che possono essere comunque riutilizzate in altre preparazioni. Si procede quindi al taglio a metà e per il lungo ricavandone delle striscioline sottili.

Per renderle più belle e far risplendere ancora di più la loro colorazione, ma anche il loro aspetto, bastano pochi semplici passaggi. Vi servirà acqua, limone e ghiaccio: grazie al calo termico non solo le puntarelle si arricceranno, conferendogli il loro tipico aspetto, ma, in virtù del limone, anche l’annerimento sarà prevenuto e scongiurato. Il risultato sarà quello di un’insalata dalla tonalità splendenti di verde pronto per essere mangiato.

Foto in copertina: Facebook, pagina “Naturalmente Crudo”