Come sta Alice Campello dopo il parto? Morata: ‘Bella è nata, la mia Alice è forte’

Alice Campello e Alvaro Morata sono senza dubbio una delle coppie più conosciute ed amate del web. Lo scorso 9 gennaio, la loro famiglia si è ulteriormente allargata per via della nascita del quarta figlia: Bella. Come è stato lo stesso Morata a dichiarare: ‘Il parto è andato benissimo ma Alice ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto’. Che cosa sarà accaduto e come sta Alice Campello adesso?

Morata, la moglie Alice Campello in terapia intensiva dopo il parto. «Ci siamo spaventati molto»

Come sta Alice Campello dopo il parto

Adesso la bella Alice sta meglio ed ha lasciato la terapia intensiva. A dare aggiornamenti sul suo stato di salute è il marito Alvaro che nelle ultime ore è stato, legittimamente, molto preoccupato. Come detto, la modella ed influencer ha avuto delle complicazioni durante il parto ma fortunatamente adesso sta meglio ed anche la salute della piccola non è mai stata compromessa. Il calciatore tranquillizza poi i fan, in apprensione per le condizioni della donna, con uno scatto sui social che ritrae Alice con in grembo la piccola Bella: ‘È già uscita dalla terapia intensiva ed è in camera. Sta molto meglio e si sta riprendendo con Bella‘, ha spiegato il calciatore. ‘Sei senza dubbio una combattente ed un esempio per te. Sono stati senza dubbio i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti. Sei la cosa migliore che mi sia capitata e senza di te la mia vita non avrebbe senso’, ha poi continuato Morata. Una dedica davvero speciale e molto dolce quella che il calciatore ha riservato a sua moglie Alice.

La nascita di Bella

Era da tempo che la coppia desiderava avere una femminuccia. Infatti Bella è la quarta figlia dopo tre maschietti. Dopo il primogenito, infatti, Alice ha dato alla luce due gemellini; dunque l’arrivo di Bella era davvero molto desiderato anche se questa gravidanza ha dato alla giovane qualche problemino in più delle precedenti. Nonostante lo spavento per le suddette complicazioni, adesso la modella sta meglio anche se prima di tornare a casa dovrà restare ancora sotto osservazione per qualche giorno.