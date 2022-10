Come sta Dodi Battaglia dopo il malore sul palco a Bologna: ‘Colpa dello stress’

Attimi di paura durante il concerto di Dodi Battaglia in Piazza Maggiore a Bologna. Un leggero malore ha infatti costretto l’uomo ad interrompere l’esibizione nella Piazza Bolognese, tappa conclusiva del proprio “Inno alla Musica Tour 2022 proprio nel giorno dei festeggiamenti di San Petronio, Santo Patrone del capoluogo emiliano.

Dodi Battaglia ha un malore durante il concerto a Bologna

Momenti di apprensione per il cantante e anche per i fan che non hanno mancato di dimostrare all’artista affetto e vicinanza. Dal canto suo, il ringraziamento dell’ex dei Pooh non si è fatto attendere: “Vi ringrazio della vostra comprensione, del vostro affetto e vi do appuntamento alla prossima volta, quando sarò un attimino più tonico, ma mi dicono che è il momento di lasciar stare. Grazie, vi voglio bene, voglio bene a voi e voglio bene a Bologna, la città della musica, cosa che io dico sempre”. Queste le parole che il cantante aveva pronunciato sul palco a seguito dell’interruzione per via del malessere che l’ha visto purtroppo protagonista.

Il chiarimento social dell’artista

Il giorno dopo l’ex dei Pooh torna nuovamente sull’accaduto e con un post su Facebook non perde occasione sia per ringraziare i propri fan sia per fornire loro delle spiegazioni maggiormente specifiche su quanto accaduto la sera precedente.

‘Voglio innanzitutto ringraziare tutte le persone che sono venute al mio concerto di ieri sera. Vedere Piazza Maggiore gremita mi ha riempito il cuore. Grazie. Grazie ancora. Il malore che mi ha colpito ieri sera era dovuto solo in parte allo stress lavorativo del quale sono abituato ormai da cinquant’anni.

Suonare ecantare — prosegue ancora l’artista — su un palco non causano guai del genere. Purtroppo, ultimamente, oltre lo stress, si è aggiunto un dolore, un dolore profondo, a causa del quale non ho dormito per notti e tutt’ora sono incredulo.

‘Il disagio profondo era ed è dovuto a quello che ho visto scritto su un quotidiano dopo il 25 settembre, dopo la serata dedicata al fratello Stefano. Parole che mi hanno ferito. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno voluto mandarmi dei messaggi di amicizia e di conforto. Grazie vi voglio bene’, conclude il cantante.