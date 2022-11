Come sta Giovanni Pezzoli, il batterista degli Stadio: ‘Sono momenti difficili’

Ore delicate quelle vissute in questo momento dagli Stadio, la band capitanata da Gaetano Curreri. Le condizioni di salute di Giovanni Pezzoli, batterista e cofondatore del gruppo sono serie. Numerosi i messaggi di affetto e vicinanza arrivati nel corso di queste ore sui social, non fa eccezione la pagina Facebook ‘Giovanni Pezzoli frinds’ dove si legge: ‘Giovanni non sta bene. Vi chiediamo di avere pazienza e pensare a Gio con tutta la positività possibile. Sono momenti difficili’.

Come sta Gaetano Curreri: ricoverato in Terapia intensiva il cantante degli Stadio, le condizioni di Salute

Giovanni Pezzoli ha 70 anni, è bolognese ed è noto per essere il batterista e cofondatore degli Stadio. Insieme a Curreri, Pezzoli non ha mai abbandonato il gruppo, fatta eccezione per i problemi di salute. Nella notte a cavallo del 24 e del 25 marzo del 2016 l’uomo è stato colpito da un grave malore per poi ritornare ad esibirsi nell’agosto successivo. Adesso l’artista non sta bene e sono ore delicate sia per i suoi fan che per i suoi familiari. Come anticipato, i messaggi di affetto e vicinanza non sono mancati, ecco quanto si legge sempre sulla pagina Facebook Giovanni Pezzoli friends: ‘Amato Gio, raccogli tutte le forze che sicuramente troverai nel tuo essere battagliero di natura, fossero anche solo un desiderio o una fantasia, sarebbero comunque sufficienti a ridarti il tuo inconfondibile sorriso. Accogli il nostro affetto e trasformalo in quell’energia che ti sei sempre portato addosso come un abito della festa. Noi siamo qui che ti aspettiamo…’