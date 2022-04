Comet, sconti fino al 50%: sfoglia il nuovo volantino

Volantino Comet tutto al 50%! Correte mancano davvero pochi giorni prima che le offerte finiscano. La catena elettronica dal 14 Aprile ha stupito tutti scontando tantissimi prodotti, soprattutto l’iphone 13 e parecchie smart tv. Cosa aspettiamo? Vediamo subito cosa può interessare!

Il nuovo volantino Come sconti fino al 50%

“Sopresa! Sconti fino al 50%” dall’inizio del mese fino alla fine, precisamente il 27 Aprile. C’è ancora un settimana per approfittare di tutte promozioni Comet su tantissimi articoli di ottima qualità. Offerta disponibile sia online e che in tutti i punti vendita d’Italia.

Uno dei prodotti sicuramente più richiesti e sperati è il nuovo iphone 13. Ecco, il nuovo smartphone marchiato Apple potrà essere acquistato, 128 gigabyte, a 799 euro contro i 939 del prezzo iniziare. Ben 140 euro di risparmio! Ma non solo, è disponibile anche l’iPhone SE 2022 che potrà essere acquistare a tasso zero. Così anche l’Apple Watch 3 in versione GPS a meno di 300 euro, l’Apple Watch SE e le AirPods Pro di prima generazione.