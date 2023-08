Con il metodo della bottiglia potrai dire addio al caldo: avrai la casa freschissima

Ecco il metodo della bottiglia per poter dire addio al caldo asfissiante, soprattutto quello che abbiamo vissuto in queste ultime settimane. Ma in cosa consiste questo metodo?

Addio al caldo, grazie ad un metodo del tutto semplice e soprattutto utile per rinfrescare la vostra abitazione. Il caldo non ci ha dato tregua in queste settimane, in cui si sono registrate delle temperature davvero incredibili. In alcune zone d’Italia, soprattutto al Centro Sud si sono registrate temperature oltre i 48°C, ed ha fatto tanto caldo non soltanto di giorno ma anche di notte.

Il momento più difficile da superare è quello che va dalla mattina fino al primo pomeriggio, quando il sole è molto alto. Da mezzogiorno alle 16 del pomeriggio, considerate le ore più calde della giornata, è preferibile rimanere in casa o comunque al riparo dal sole, in ambienti più freschi possibile, perchè stare all’aria aperta diventerebbe insostenibile.

Gli unici che riescono a gestire questo caldo così asfissiante sono coloro che hanno dei climatizzatori a disposizione o al massimo un ventilatore che rende in qualche modo l’aria meno pesante, anche se quando fa caldo, fa caldo uguale con il ventilatore.

Oggi però vogliamo parlarvi di un rimedio di cui veramente in pochi ne sono a conoscenza e che potrebbe aiutare a rinfrescare la propria abitazione. Ma in cosa consiste questo metodo ?

Metodo della bottiglia per rinfrescare la casa

Non tutti sono a conoscenza di questo metodo davvero molto utile per rinfrescare la casa e dire addio al caldo. In queste settimane, in cui le temperature hanno raggiunto livelli davvero altissimi, è stato difficile soprattutto per coloro che non hanno a disposizione un condizionatore.

Tuttavia, proprio per coloro che non dispongono di un climatizzatore, oggi vogliamo parlarvi di un metodo molto utile ed infallibile, quello della bottiglia. E’ un metodo piuttosto semplice e adesso vi spiegheremo come fare.

Vi anticipiamo subito che si tratta di un metodo che va applicato al ventilatore, quindi dovrete comunque essere in possesso di questo elettrodomestico.

Come procedere?

Prendete quindi una bottiglia di plastica, ovviamente vuota. Tagliate così il collo della bottiglia, prestando molta attenzione ed in modo assolutamente delicato. Prendete del ghiaccio e riempite la bottiglia a metà aggiungendo acqua molto fredda.

Mettete a questo punto la bottiglia all’interno di un contenitore in modo che possa mantenere più a lungo possibile e adagiatela proprio davanti al ventilatore. Quando quest’ultimo entrerà in azione, a voi arriverà aria davvero molto fresca. Insomma, un rimedio molto semplice, che non vi implica tempo e risorse, ma che vi aiuterà a combattere il caldo, durante le calde giornate estive.

Atri metodi

Ad ogni modo, sapete che esistono anche altri metodi per rendere le vostre abitazioni più fresche in assenza di un climatizzatore? Sicuramente il metodo della bottiglia è quello più semplice ed efficace, ma ne esistono altri. Vediamoli insieme.

1 Bacinella

Questo metodo, quello della bacinella, è forse il più conosciuto ed anche il più antico. Permette di mantenere l’aria del ventilatore più fresca. Cosa vi occorrerà? Dovete prendere una bacinella di media o grandi dimensioni e mettere all’interno dell’acqua e del ghiaccio. Il tutto va posizionato proprio davanti al ventilatore. Ovviamente se l’acqua sarà molto fredda, di conseguenza l’effetto sarà ancora più rinfrescante. Quando vi accorgete che il ghiaccio inizia a sciogliersi, vorrà dire che l’acqua si sarà riscaldata e di conseguenza sarà anche salita la temperature della vostra casa. In questo caso, sostituite l’acqua ed anche il ghiaccio.

2 Lenzuolo

Non tutti conoscono il metodo del lenzuolo, utile soprattutto di notte. E’ un rimedio davvero strepitoso, soprattutto per chi non ha alcun tipo di elettrodomestico volto al raffreddamento dell’aria. Prendete un lenzuolo leggero, bagnatelo con l’acqua fredda e appendetelo vicino al balcone. L’aria passerà attraverso il lenzuolo e nel giro di poco tempo tutto sarà più fresco.

3 Frigorifero

Questo è un altro trucchetto molto utile, semplice ed efficace perchè ci permette di trattenere la frescura. Mettete il lenzuolo che poi andrà sul materasso ed anche il pigiama in frigo per circa 10 minuti prima di andare a letto. Mettete il lenzuolo fresco sul materasso e indossate il pigiama e tutto sarà molto fresco.