Con il trucchetto delle 2 palline in lavatrice, risparmi subito in bolletta: ecco come

Il trucchetto delle 2 palline in lavatrice per risparmiare in bolletta. E tu ne eri a conoscenza di questo metodo che ti permette di risparmiare?

Un piccolo trucchetto, quello delle 2 palline in lavatrice che ti permetterà di risparmiare in bolletta. Non solo, questo trucchetto farà si che i vostri capi siano meno stropicciati, soffici e profumati. Se lavate i piumoni in lavatrice utilizzando questo trucchetto, quest usciranno gonfi ma soprattutto morbidi come se fossero appena usciti dalla tintoria. Ma vediamo in cosa consiste questo trucchetto.

La crisi economica purtroppo galoppa ormai da diversi anni e di conseguenza è aumentato tutto, dai beni di prima necessità ai costi dell’energia elettrica e del gas. Proprio per questo motivo sono sempre di più gli italiani che cercano dei modi per poter risparmiare, non solo con i beni primari, ma anche in bolletta.

Il trucchetto della palline in lavatrice, a cosa serve?

Insomma, fare attenzione quando si fa la spesa, quando si consuma energia elettrica e gas diventa davvero essenziale e importante in questo dato momento storico.

Oggi, proprio per questo motivo, vogliamo darvi alcuni utili suggerimenti per risparmiare qualcosina in bolletta, quando vi apprestate a fare la lavatrice che di suo, è già un elettrodomestico che consuma abbastanza.

Tutti sappiamo che esistono delle fasce orarie in cui è preferibile effettuare i lavaggi, perchè così è possibile risparmiare qualcosa, ma esistono anche tanti altri trucchetti.

Risparmiare e avere i panni freschi e lisci

Vi vogliamo parlare nel dettaglio di un trucchetto che potete mettere in atto tutte le volte che fate la lavatrice e che non solo ci permetterà di ottenere dei capi freschi, puliti e poco stropicciati, ma anche di risparmiare in bolletta.

Quello di cui abbiamo bisogno per mettere in atto questo trucchetto è una semplice pallina da tennis, meglio due. Queste vanno inserite nel cestello della lavatrice e dell’asciugatrice, ed il risultato sarà davvero strepitoso.

Queste due palline andranno ad agire in modo tale da farci risparmiare anche i tempi di stiratura. Anzi, con questo metodo potremmo anche dire addio al ferro da stiro, almeno per determinate cose. Una volta avviato il lavaggio, sentirete e vedrete queste palline muoversi all’interno sui tessuti e questo ridurrà la formazione delle pieghe.

Una volta terminato il lavaggio e tirati fuori i panni vi renderete conto ad occhio nudo che questi panni saranno come stirati. Eviterete quindi di accendere il ferro da stiro e di conseguenza tempo, energie ed energia elettrica.

E’ consigliato però uscire i panni dal cestello della lavatrice, una volta finito il lavaggio e non farlo rimanere per diverso tempo all’interno perchè questo andrebbe ad annullare l’effetto delle palline da tennis.

Lavare i piumoni e coperte utilizzando questo trucchetto

Con questo metodo potrete lavare in casa anche i piumoni e le coperte imbottite, visto che grazie alle palline da tennis questi non perderanno la loro imbottitura e saranno soffici, morbidi come se fossero state lavate in tintoria.

In questo caso, mettete all’interno del cestello il piumone o la coperta. Avviate un lavato piuttosto delicato, che abbia una temperature bassa, massimo di 40°C. Non utilizzate tanto detersivo per evitare che si formi tanta schiuma all’interno.

Appena terminato il lavaggio, uscite la coperta o il piumone che sia e fate asciugare ovviamente all’aria aperta, preferibilmente in una zona all’ombra. Una volta asciugato il piumone o la coperta, mettetelo di nuovo all’interno del cestello insieme alle palline da tennis, avviando la centrifuga a bassa velocità.

Questo passaggio sarà necessario per far si che l’imbottitura si possa uniformare, in seguito al lavaggio precedente. Con questa tecnica potete lavare anche cuscini, peluche e qualsiasi altro prodotto che abbia imbottitura all’interno.

Se per caso non dovreste avere delle palline da tennis in casa, potete realizzarle voi stessi utilizzando della carta argentata, che dovrà essere accartocciata proprio fossero delle palline. Il risultato non sarà proprio uguale ma molto simile.

Insomma, un trucchetto molto semplice, facile, economico che ci permetterà davvero di ottenere dei risultati strepitosi, ma soprattutto di risparmiare tanto in bolletta e fatiche. Stirare è infatti una delle faccende domestiche più antipatiche e più odiate in generale.

Di conseguenza, se esiste un metodo che ci permette di non accendere il ferro da stiro che ben venga.