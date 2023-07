Con questo famoso metodo della nonna igienizzi il materasso in 1 minuto

Materasso sporco? In nostro soccorso arriva un metodo della nonna infallibile e in grado di farci risparmiare un sacco di minuti preziosi. Ecco di cosa si tratta.

Il materasso di casa è uno degli oggetti da pulire con maggiore attenzione, in quanto a stretto contatto con il nostro corpo e spesso letteralmente pieno di batteri e germi. Un problema che si aggrava con la bella stagione, quando le temperature più alte ci fanno sudare di più e di conseguenza macchiarlo, lasciando aloni poco gradevoli e anche difficili da togliere.

Eppure la pulizia del materasso continua ad essere sottovalutata da molti, che si limitano a sbatterlo sul balcone con il battipanni, procedendo poi a dare una veloce passata con uno straccio umido. Ciò non è tuttavia sufficiente a risolvere il problema degli acari o dei germi lì annidati. Per sconfiggerli e rendere splendente la superficie del nostro giaciglio non è necessario spendere molti soldi, magari acquistando prodotti specifici al supermercato.

È sufficiente utilizzare un metodo della nonna, quello a base di ingredienti facilmente reperibili e che abbiamo tutti in casa, in grado non solo di risolvere il problema nel giro di pochissimo tempo, ma anche, quindi, di farci risparmiare un sacco di soldi. Una soluzione economica e utile, in un periodo di crisi in cui gli aumenti sono all’ordine del giorno.

Pulizia del materasso: con il metodo della nonna lo pulisci in pochissimo tempo

Uno dei passaggi fondamentali quando si pulisce il materasso è igienizzarlo con la massima attenzione, per togliere con successo gli acari e le loro uova. Si tratta di animali molto piccoli, ecco perché utilizzare l’aspirapolvere si rivela un’ottima idea, in grado di eliminare polvere sporcizia. Ma il vero “tocco magico” è poi usare il bicarbonato di sodio, un prodotto molto versatile in grado di disinfettare ogni superficie.

Basterà preparare una miscela, mescolando assieme due cucchiai di bicarbonato con mezzo litro di acqua e 25/30 gocce di olio essenziale dal profumo preferito, che rilasceranno una gradevole fragranza quando ci coricheremo. Travasato in un contenitore spray e spruzzato sul materasso, quindi applicato sul tessuto con uno straccio igienizzerà perfettamente tutto. Ma il bicarbonato potrà essere utilizzato anche in modo più impattante, usandolo direttamente sul giaciglio e lasciato in posa, affinché possa agire ed eliminare sporco e batteri. Dovremo spargere la sua polvere sul materasso, spargendola con una spazzola e lasciandola agire per almeno un paio di ore: a questo punto potremo toglierne i residui con l’aspirapolvere, godendo della ritrovata freschezza e pulizia.

Come togliere gli aloni di sudore e sangue dal materasso di casa

Come comportarsi, però, quando le macchie e gli aloni sono particolarmente ostinate? Si può unire al bicarbonato altri ingredienti naturali o usare dei prodotti specifici. Nel caso del sudore, dovremo spruzzare un po’ di aceto sulla zona, facendo agire per almeno una quindicina di minuti, quindi spargerci del bicarbonato e togliere tutto con una spazzola.

Per quelle di sangue, invece, potremo usare dell’acqua ossigenata, il prodotto che comunemente utilizziamo per disinfettare e igienizzare le ferite aperte. Sarà sufficiente una tazzina da caffè riempita con il liquido con del sale e sapone per vedere scomparire ogni traccia rossa.