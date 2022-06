Conad, Super Settimana: sfoglia il nuovo volantino. Offerte dal 22 al 28 giugno

Tempo di offerte e promozioni nei supermercati Conad di tutta Italia. Sì, avete capito bene: da oggi, mercoledì 22 giugno e fino al 28 dello stesso mese ci sono tantissimi prodotti in sconto. Per sapere quali basterà sfogliare il volantino ‘Super settimana‘ e scegliere il punto vendita più vicino per andare a fare ‘la spesa conveniente’.

Cosa è in offerta al Conad da oggi

Tra i prodotti convenienti troviamo: mozzarella di bufala a 3,19 euro, melanzane a 1,19 euro, pesche a 1,89 euro, cotoletta fileni a 3,90 euro, pecorino romano a 5,49 euro. E ancora, formaggio Trentingrana a 11,50 euro, prosciutto cotto Parmacotto a 13,90 euro, pasta sfoglia Buitoni a 9,71 euro, bastoncini capitan Findus a 2,99 euro.

Sfoglia il volantino Conad con le offerte fino al 28 giugno

Queste sono solo alcune delle promozioni del nuovo volantino che, precisiamo, sono in vigore da oggi, mercoledì 22 giugno e resterà attivo come visto in apertura fino a martedì 28 giugno. Ulteriori dettagli, condizioni ed eventuali limitazioni sul sito ufficiale di Conad o nei punti vendita. In alternativa potete trovare qui di seguito riportato il volantino completo.

Clicca qui per sfogliare il volantino