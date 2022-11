Concerto degli Imagine Dragons a Roma nel 2023: ecco quando, data e info sui biglietti

Arrivano gli Imagine Dragons a Roma! La band tra le più amate al mondo è pronta a sbarcare in Italia per un esclusivo concerto evento al Circo Massimo il prossimo 5 agosto. Vincitori di un Grammy Award per la Best Rock Performance, il gruppo ha alle spalle numerosi riconoscimenti: 46 i milioni di album venduti per 4 dischi di Platino e sono oltre trenta i dischi di Platino ricevuti per i singoli.

Il concerto degli Imagine Dragons al Circo Massimo

La band è da oggi in radio con il nuovo singolo ‘Symphony’. Prodotto da Joel Little, il pezzo è estratto dal doppio album ‘Mercury Acts 1 & 2’; il disco contiene 32 tracce ed è uscito lo scorso primo luglio. Un grande successo ha inoltre caratterizzano i singoli, certificati Platino e tra i brani più suonate nelle radio negli ultimi mesi, ‘Bones’ e ‘Sharks’. Insomma, una carriera tutta in ascesa quella della talentuosa band che è pronta a sbarcare in uno dei luoghi più suggestivi di Roma per far ballare ed emozionare i propri fan!

I biglietti

Alla notizia che la band sarebbe giunta in Italia è, prevedibilmente, subito scattata la corsa ai biglietti! Quest’ultimi saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 30 novembre; per accedere alla presale basterà registrarsi sul portale di Live Nation. Invece, la vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle 10.00 del primo dicembre prossimo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.