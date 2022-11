Quanto costano i biglietti per il concerto di Vasco Rossi nel 2023: dove acquistarli e quando

Qualche giorno fa è arrivato l’atteso annuncio per il Vasco Rossi live 2023, che si svolgerà il prossimo mese di giugno. Quando il calcio lascia libero il campo al popolo del rock, arriva il momento del Blasco: «Finalmenteeeee», rimane la parola d’ordine, si torna negli stadi.

Il costo dei biglietti per Vasco Rossi

Da poco sono stati comunicati i prezzi dei biglietti, disponibili per ogni settore delle quattro località che saranno toccate dal tour di Vasco Rossi nella prossima estate. I prezzi dei ticket hanno visto un lieve aumento rispetto all’ultima tornata di concerti, ma il prezzo del settore più ambito, quello ovvero del prato gold, è rimasto invariato. Eccovi, per ogni singola data, i dettagli sui prezzi del Vasco live 2023, comprensivi di tutti i diritti di prevendita.

6 e 7 giugno – Bologna, Stadio Renato Dall’Ara

Prato Gold: 97,52 €

Prato: 85,33 €

Tribuna coperta centrale: 109,71 €

Tribuna coperta: 87,77 €

Distinti non numerati: 79,24 €

Curva: 51,20 €

Diversamente abili: 51,20 € (l’accompagnatore del disabile entra sempre gratuitamente).

16 e 17 giugno – Roma, Stadio Olimpico

Prato Gold: 97,52 €

Prato: 85,33 €

Tribuna Monte Mario: 109,71 €

Distinti Nord e Sud-Ovest: 80,45 €

Curva Nord e Curva Sud: 51,20 €

Diversamente abili: 51,20 € (l’accompagnatore del disabile entra sempre gratuitamente).

22 e 23 giugno – Palermo, Stadio Renato Barbera

Prato Gold: 97,52 €

Prato: 79,24

Tribuna coperta centrale: 103,62 €

Tribuna coperta: 86,55 €

Tribuna Monte Pellegrino non numerata: 79,24 €

Curva Nord non numerata: 51,20 €

Diversamente abili: 51,20 € (l’accompagnatore del disabile entra sempre gratuitamente).

28 e 29 giugno – Salerno, Stadio Arechi

Prato Gold: 97,52 €

Prato: 79,24

Primo settore numerato: 103,62 €

Secondo settore numerato: 86,55 €

Terzo settore numerato: 79,24 €

Quarto settore numerato: 67,05 €

Quinto settore numerato: 51,20 €

Diversamente abili: 51,20 € (l’accompagnatore del disabile entra sempre gratuitamente).

Le modalità di vendita dei biglietti

La prevendita per il fan club “Il Blasco” partirà il 21 novembre dalle ore 12:00 e si chiuderà alle ore 10:00 di venerdì 25 novembre 2022. Il 23 novembre alle 10:00 aprirà la prevendita legata al Vodafone Happy. La vendita generale avrà inizio a partire dal 25 novembre alle ore 11:00. Le presale per il Vasco live 2023 avverranno in esclusiva sulla piattaforma Vivaticket, mentre la vendita generale sarà su Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone.