Parco delle Favole incantate ad Ariccia: biglietti, informazioni e orari per vedere le luminarie

Dal 19 novembre scorso è tornato ad Ariccia il Parco delle Favole Incantante che resterà aperto fino al 15 gennaio 2023. Un appuntamento che sugella l’inizio delle festività natalizie al quale accorrono tanti visitatori, cimentandosi in un percorso itinerante con luci, folletti, gnomi che viene allestito nel parco Chigi.

Aperto per tutto il periodo delle festività natalizie

Per tutti coloro che hanno intenzione di andare a visitare il Parco delle Favole Incantate, il meraviglioso allestimento di Natale è aperto tutti i giorni dalle 16 e 30 alle 23 e 30, con apertura prolungata fino a mezzanotte il sabato e la domenica. Il pagamento del biglietto di ingresso varia a seconda del giorno in cui si sceglie di andare, seppure sono previsti prezzi speciali per i residenti.

Biglietti: gratis i bambini e prezzi scontati ai residenti

Non serve prenotare per andare a fare visita al parco delle Favole Incantate, si può tranquillamente andare e comprare il biglietto sul posto. I bambini dai 0 agli 8 anni e le persone disabili hanno diritto all’ingresso gratuito, mentre i residenti pagano 5 euro ad ingresso sia nei giorni feriali che nei festivi, mentre per i non residenti la spesa nei feriali è di 5 euro e di 10 per i festivi.

Sarà possibile percorrere un itinerario di un chilometro nel Parco per poter godere degli splendidi addobbi, fatti di sculture di luci e personaggi di Walt Disney, ma sono previsti anche fantastici spettacoli riservati indistintamente ai più piccini e agli adulti.