Concerto di Capodanno a Vienna, come vederlo in diretta: il programma

E’ arrivato l’evento musicale più atteso dell’anno: il concertone della Filarmonica di Vienna. Una tradizione che va avanti da decenni e vede esibirsi i più grandi talenti musicali del mondo: ecco la programmazione dello spettacolo e come seguirlo dall’Italia.

Il concerto di Capodanno a Vienna

Anche quest’anno ci sarà il grande evento nella Musikverein di Vienna dove si esibirà l’Orchestra Filarmonica viennese accompagnato da due cori: uno maschile e uno femminile. Il grande concerto di Vienna è ormai una tradizione con cui tutta l’Austria invia i suoi auguri al resto del mondo. Questa musica sontuosa e secolare vuole offrire gioia, spirito di unione e pace. I più grandi nomi presenti saranno: Johann Strauss, padre e figlio, ma anche Eduard e Joseph Strauss. A dirigere l’orchestra ci sarà il grande Franz Welser-Most.

Come vedere lo spettacolo in diretta

L’evento viene trasmesso in oltre 90 paesi in tutto il mondo e sarà seguito da milioni di spettatori. In differita sarà sempre disponibile in streaming su RaiPlay, mentre Rai Cultura trasmetterà il concerto domenica 1° gennaio alle 13:30 su Rai 2 e su Rai 5 alle 21:15. Chi vorrà seguire lo show in diretta, potrà collegarsi su Radio3, dove inizierà alle 10:30.

Il programma

Se non avete fatto in tempo a prenotare i biglietti per Vienna e non volete perdervi il concerto non preoccupatevi! Potrete ascoltarlo sui vari canali Rai e alla Radio. Per non farvi cogliere impreparati, ecco la scaletta del bellissimo concerto che si prospetta per stasera:

Eduard Strauss: Wer tanzt mit? (Chi balla con noi?) Polka veloce, op. 251

Josef Strauss: Heldengedichte. (Poesie d’eroi) Valzer, op. 87

Johann Strauss II.: Zigeunerbaron-Quadrille (Quadriglia del barone gitano), op. 422

Carl Michael Ziehrer: In lauschiger Nacht. (In una notte accogliente) Valzer, op. 488

Johann Strauss II.: Frisch heran! Polka veloce, op. 386

Franz von Suppè: Ouverture dell’operetta “Isabella”

Josef Strauss: Perlen der Liebe. (Perle d’amore) Valzer, op. 39

Josef Strauss: Angelica-Polka. Polka française, op. 123

Eduard Strauss: Auf und davon. (Fuggifuggi) Polka veloce, op. 73

Josef Strauss: Heiterer Muth. Polka française, op. 281

Josef Strauss: For ever. Polka veloce, op. 193

Josef Strauss: Zeisserln. Valzer, op. 114

Josef Hellmesberger (Sohn): Glocken-Polka mit Galopp (Polka delle campane con galoppo) dal Ballett Excelsior

Josef Strauss: Allegro fantastique. Fantasia orchestrale, Anh. 26b

Josef Strauss: Aquarellen. (Acquerelli) Valzer, op. 258