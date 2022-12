Amazon Prime Video gennaio 2023: il catalogo completo, tutte le serie tv e i film in uscita

Amazon Prime Video è una delle piattaforme più usate per guardare film e serie tv in esclusiva e ci riserva grandi sorprese per il 2023. Sarà un anno speciale perché a gennaio usciranno tanti nuovi contenuti molto attesi dal grande pubblico, che potrete vedere solo su Prime. Siete pronti a mille nuove avventure? Ecco il catalogo completo di tutte le serie tv e i film in uscita.

Il Catalogo completo di film e serie tv in uscita su Prime a gennaio 2023

Amazon Prime Video è ricco di sorprese con il suo catalogo che vanta quasi 20.000 film e centinaia di serie tv, e per questo riesce ad incontrare i gusti anche del pubblico più difficile. A gennaio 2023 usciranno tantissimi nuovi contenuti in esclusiva e non dimenticate che su Prime potete vedere anche la UEFA Champions League inclusa nell’abbonamento.

Tutte le serie tv in uscita

La serialità cinematografica ha conquistato tutto il grande pubblico e il catalogo di Amazon è davvero ricchissimo, ma quali sono le nuove uscite di gennaio 2023? Tra le più attese sicuramente “Sono Lillo” e “The Ring”. Ecco il catalogo completo:

5 gennaio 2023 Sono Lillo

6 gennaio 2023 The Ring

13 gennaio 2023 The Hunters (2° stagione)

13 gennaio 2023 The Test (Docuserie, 2° stagione)

20 gennaio 2023 La leggenda di Vox Machina (2° stagione)

Elenco film Amazon Prime Video gennaio 2023

Nonostante la passione per le serie tv che ormai accomuna tutti, non viene meno la passione per il cinema e i film da almeno 60 minuti, infatti c’è una trepidante attesa per tutti i nuovi film in uscita nel 2023. E’ previsto un anno molto ricco e pieno di sorprese dal punto di vista cinematografico, ecco tutti i nuovi contenuti che usciranno nel mese di gennaio del nuovo anno: